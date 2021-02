Po razigranem pustnem času se s pepelnično sredo začenja 40 dni posta

Na pepelnično sredo se začenja tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola, ki jo pripravljajo Slovenska karitas, Agencija za varnost prometa in zavod Med.Over.Net. V akciji, ki jo organizirajo že 16. leto, poudarjajo, da je alkohol najbolj razširjena droga v Sloveniji.

Čeprav so številne škodljive in nepopravljive posledice znane, pa v družbi še vedno prevladuje strpen odnos do pitja alkohola in opijanja, so za STA pojasnili v Slovenski karitas. Še posebej je po njihovih navedbah zaskrbljujoče, da se vedno več otrok in mladostnikov sreča z alkoholom že pred 13. letom starosti, večina z dovoljenjem staršev. A pitje pri mladih povzroča škodo v telesnem razvoju in povečuje verjetnost za odvisnost v odraslosti, so še izpostavili.