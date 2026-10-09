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Slovenija

Po razkritju mednarodne kriminalne mreže 13 osumljencev v pripor

Ljubljana, 09. 10. 2026 19.26 pred 57 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Ljubljansko okrožno sodišče je za 13 osumljencev iz obsežne mednarodne preiskave kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter orožja, ki jo je v četrtek razkrila policija, odredilo pripor. Za dva osumljenca pa je odredilo hišni pripor, so pojasnili na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Kot so za STA navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani, so bili od trinajstih odrejenih priporov štirje odrejeni zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, devet pa zaradi ponovitvene nevarnosti.

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Sodišče je odredilo tudi dva hišna pripora, od tega enega zaradi ponovitvene nevarnosti in enega zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, so pojasnili.

Policija je v četrtek razkrila podrobnosti štiri leta trajajoče obsežne mednarodne preiskave zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav, njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije in na Nizozemskem. V zadevi so policisti preiskali več kot 60 kaznivih dejanj v povezavi s prepovedanimi drogami in sedem kaznivih dejanj, povezanih z orožjem.

Sodba
Sodba
FOTO: Shutterstock

V zaključni akciji, ki je potekala v torek, so slovenski policisti na različnih lokacijah po državi opravili 41 hišnih preiskav. Prijeli so 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika.

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KOMENTARJI4

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strpno
09. 10. 2026 20.15
Hišni pripor? Se šalite?
Odgovori
+1
1 0
Drr Insajder
09. 10. 2026 19.56
Janez, Stane, Marjan, Zvone, Tone, Štefan,… aje ne ! Ne gre za novico o gasilskem društvu.
Odgovori
+1
1 0
DirtySanchez
09. 10. 2026 19.38
Saj bodo tudi ti priporniki zbežali iz pripora, tako kot ježe včeraj eden. Ne vem zakaj se v pravosodju gredo nekakšne zapore če niso kos nalogi. Prvo dobite in usposobite ljudi da bodo znali obvladati kriminalce v zaporih.
Odgovori
+7
7 0
Delavec_Slo
09. 10. 2026 19.33
Musarca že pripravlja pomilostitve!!!
Odgovori
+6
10 4
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