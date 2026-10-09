Po razkritju mednarodne kriminalne mreže 13 osumljencev v pripor

Kot so za STA navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani, so bili od trinajstih odrejenih priporov štirje odrejeni zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, devet pa zaradi ponovitvene nevarnosti.

Sodišče je odredilo tudi dva hišna pripora, od tega enega zaradi ponovitvene nevarnosti in enega zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, so pojasnili.

Policija je v četrtek razkrila podrobnosti štiri leta trajajoče obsežne mednarodne preiskave zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav, njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije in na Nizozemskem. V zadevi so policisti preiskali več kot 60 kaznivih dejanj v povezavi s prepovedanimi drogami in sedem kaznivih dejanj, povezanih z orožjem.