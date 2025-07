Po razkritju ovadbe politični boj za interpretacijo

Medtem ko prvak NSi Matej Tonin vztraja, da kot član Knovsa ni izdajal informacij glede parlamentarnega nadzora Policije in po našem razkritju afere Dars nekaterih vpletenih ter strankarskih kolegov ni obveščal o tem, ali je Policija prisluškovala kateri od 15 izbranih telefonskih številk, ga vsebina policijske ovadbe, ki so jo pridobili kolegi na nacionalni televiziji, demantira.

"Ne vem, a rabi to sploh kakšen dodaten komentar? Je pa dejstvo, da poskušajo neke svoje nečednosti, če to so, skriti za neko politično igro," pa meni poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak.

"Top," je odgovoril strankin podpredsednik Jernej Vrtovec in "OK" še glavni tajnik NSi Robert Ilc .

Podobni očitki letijo tudi v obratni smeri. Gre za poskus, kako omejiti politične nasprotnike in zlorabo Policije za potrebe vladajočega Gibanja Svobode, pravijo v NSi.

"Nedovoljen in nedopusten pritisk na opozicijo zaradi problemov, ki jih ima koalicija tako z Natom kot z ostalimi problemi. Večji problem, ki ga vidim, je nedovoljeno odtekanje informacij z vrha policije v medije. Tukaj je zadeva zrela za kazensko ovadbo," medtem meni Janez Žakelj, predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih služb.

"To ne drži, da bi GS ali pa jaz kot minister zlorabljal policijo za kakršnekoli politične obračune. Mogoče je bilo to v njihovi vladi, ki so jo oni podpirali. V tej vladi Roberta Goloba tega filma ni in ga ne boste videli," pravi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Nobena informacija o morebitnem policijskem prisluškovanju 15 izbranim telefonskim številkam, ki so zanimale NSi, ne bi smela nikoli odteči iz Knovsa, je jasen nekdanji LDS-ov minister in avtor zakona o delovanju parlamentarne komisije za nadzor obveščevalcev Aleš Zalar. Česar se je prvak NSi pred časom zavedal, včeraj pa obrnil ploščo.

"Mediji ste sicer pisali, da naj bi bilo ugotovljeno, da se nikomur ne prisluškuje. Tako da kakšen zdaj podatek je bil, ali tajen ali slaven, ne vem kakšen razkrit. Jaz mislim, da vi absolutno preveč časa posvečate temu, ker tukaj enostavno ni mesa," je včeraj dejal Tonin.

V koalicijskih SD in Levici kot tudi Janševi SDS zadeve ne komentirajo. Kot tudi ne Damir Črnčec in Vesna Vukovič, ki jih je Tonin v omenjeni zgodbi navedel kot glavna zakulisna operativca Gibanja Svobode.