Po razlitju živega srebra gasilci evakuirali nadstropje in zapečatili učilnico

Kot so v četrtek sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je v izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju nekaj pred 12. uro razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, niso potrebovale zdravstvene pomoči.

Gasilci so po posvetu s pripadnico Ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Kot je pojasnil poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, so uspeli že v četrtek poloviti dobršen del razlitega živega srebra, en del pa ga je zagotovo steklo med oziroma pod parket.

Učilnico in pripadajoči kabinet so zapečatili in danes popoldan pričakujejo strokovnjake z Instituta Jožef Stefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in bo potrebna nadaljnja sanacija ali pa bodo lahko učilnico odprli.

Pouk na šoli v ostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica.