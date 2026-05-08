Slovenija

Po razlitju živega srebra gasilci evakuirali nadstropje in zapečatili učilnico

Kranj, 08. 05. 2026 10.32 pred 1 uro 1 min branja 21

Avtor:
STA U.Z.
Gimnazija Kranj po neurju

V učilnici Gimnazije Kranj se je razlilo okoli dva decilitra živega srebra, zaradi česar so gasilci evakuirali celotno nadstropje. Dobršen del razlite snovi so nato uspeli poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zato zapečatili in čakajo na oceno strokovnjaka, ali je potrebna nadaljnja sanacija. Pouk v ostalih učilnicah poteka normalno.

Kot so v četrtek sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je v izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju nekaj pred 12. uro razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, niso potrebovale zdravstvene pomoči.

Gasilci so po posvetu s pripadnico Ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Kot je pojasnil poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, so uspeli že v četrtek poloviti dobršen del razlitega živega srebra, en del pa ga je zagotovo steklo med oziroma pod parket.

Učilnico in pripadajoči kabinet so zapečatili in danes popoldan pričakujejo strokovnjake z Instituta Jožef Stefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in bo potrebna nadaljnja sanacija ali pa bodo lahko učilnico odprli.

Pouk na šoli v ostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica.

24ur.com Streha začasno prekrita s kakovostno folijo, 12 učilnic še neuporabnih
24ur.com Pouk odpadel, učitelji poprijeli za metle in samokolnice
24ur.com Iz goreče osnovne šole v Izoli reševali učiteljico in hišnika
24ur.com V DIC se je vrnila več kot polovica dijakov, stiske ostajajo velike
24ur.com Amonijak uhajal iz vipavske vinske kleti, evakuirali 450 učencev
24ur.com Vse srbske šole bodo imele policista
24ur.com Požar na OŠ Beltinci: zagorelo v elektro omarici sončne elektrarne
KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
08. 05. 2026 12.00
Količina preostalega Hg je zadostna za deratizacijo škodljivcev (beri SDS-ovcev).
ZIPPO
08. 05. 2026 11.59
Ma dejte nehat delat paniko in komplikacije,nikomur ne bo nič hudega.Aja sej res,določeni morajo opravičiti svoje službe ...
murkecc
08. 05. 2026 11.56
Leta nazaj smo v šoli vsi namakali prste notri, zdaj pa cela drama.
300 let do specialista
08. 05. 2026 11.54
Po Evropi se je razlilo milijone drugega živeža pa nihče ne ukrepa...
obožeobože
08. 05. 2026 11.47
OK. Malo pretiravate!
Da se mene pita..
08. 05. 2026 11.46
Mladi kemiki.
sail666
08. 05. 2026 11.37
Kot otroci smo zelo velikrat nabirali živo srebro, pa nikomur ni bilo nič... Ne pretiravajte, saj niso rudarji!
čevapgpt
08. 05. 2026 11.33
zakaj imajo takšno količino živega srebra v šoli?
Aijn Prenn
08. 05. 2026 11.39
Imeli so ga 1 liter, pa se ga vsako leto nekaj polije. :-))
Groucho Marx
08. 05. 2026 11.22
A vam povem, kako je bilo leta 1981 na šolski ekskurziji v Idriji. Vodič nas je vprašal, kateri učenec je najboljši v fiziki. Mi določimo enega, nakar mu vodič naroči, naj potopi svojo roko do zapestja v vedro z živim srebrom in pove, kakšni so občutki - pač da je sila vzgona nekajkrat večja kot pri vodi. Potem si je v umivalniku umil roke in to je bilo to. 😁
Brane123
08. 05. 2026 11.33
Očitno je imun na zastrupitev z živim srebrom, glede na to da se le ta vpija tudi v kožo. Ali pa preposto, po domače povedano samo sereš
Aijn Prenn
08. 05. 2026 11.37
Če ni imel nobene rane na roki, potem ni bilo nikakršne nevarnosti.
spam1
08. 05. 2026 11.38
Sem eden od mnogih, ki je svoje roke v Idriji potapljal v posodo z živim srebrom. V njej je bila tudi železna krogla, ki je plavala na površini. Elementarno živo srebro se ne vpija v kožo.
Groucho Marx
08. 05. 2026 11.40
Bravo spam1, to je to. Branči, ti pa seri še naprej.
štrekeljc
08. 05. 2026 11.41
Brane, mirno lahko požreš žličko živega srebra in se ne bo zgodilo drugega, kot da boš posral žličko živega stebra.
Hani Vajk
08. 05. 2026 11.54
štrekeljc res maš. Naša profesorica ga je po nesreči spila, oz. ji je ušlo iz epruvete. Nobenih posledic.
štrekeljc
08. 05. 2026 11.22
Živo srebro v kovinski obliki ni nevarno. Nevarni so njegovi hlapi, če preko pljuč pridejo v kri, in njegove organske spojine.
luksi123
08. 05. 2026 11.20
Močno pretiravajo, mi smo ga tudi imeli, notri smo metali razne kovinske predmete in se čudili, kako plavajo. Vsi smo še kar tukaj.
Brane123
08. 05. 2026 11.29
Vsi ste kar še tukaj, vendar nikoli ne veste kdaj bo potrkal kakšen čuden tumor. Zakaj bi tvegali če ni treba?
Darko32
08. 05. 2026 11.13
Sedaj se lahko ob tem priemru vsi učijo na takšen ali drugačen način. Zato je ta primer tudi koristen, saj je enkratna priložnost za izobraževanje na takšnih primerih.
asdfghjklč
08. 05. 2026 11.06
Na naši osnovni šoli so imeli v epruveti živo srebro, dano na polici steklene omarice. Vsak dan smo se med odmorom igrali s tem, kdaj tudi pred učitelji. Smo zlili ven, narazen sortirali v kroglice in si jih s prsti podajali med seboj na tleh. Vsi živi in zdravi.
