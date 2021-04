Po razpravi o položaju medijev v Sloveniji evropski poslanci na vlado naslovili številna vprašanja

Vprašanj je precej in se dotikajo zelo različnih tematik, od svobode medijev in domnevnih pritiskov na tožilce, do stanja v pravosodju in ustavnosti nekaterih vladnih protikoronskih ukrepov ter drugih. Na slovensko vlado so jih naslovili evropski poslanci iz skupin socialistov in demokratov (S&D), Renew in Zelenih, medtem ko je iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) prišlo samo eno.

Poslance med drugim zanimajo podrobnosti glede predlagane reforme medijske zakonodaje ter to, kako slovenska zakonodaja preprečuje vmešavanje politike v uredniško neodvisnost medijev, še posebej javnih RTV in STA, in razširjanje sovražnega govora.

Vprašanja se nanašajo tudi konkretno na Janšev maja lani objavljen blog Vojna z mediji, označevanje nekaterih novinark s prostitutkami, domnevno lastništvo madžarske fundacije KESMA v medijih SDS, ustavitev financiranja STA ter umik do vlade kritičnega članka, ki naj bi v dnevniku Delo izšel 13. marca.