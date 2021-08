Po razrešitvi KPK znova išče namestnika predsednika

Hkrati z javnim pozivom za zbiranje kandidatur je predsednik republike Borut Pahor pozval vse institucije, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije dolžne imenovati člane kandidacijske komisije, da to storijo v 15 dneh od poziva predsednika republike.

Predsednik republike za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje enega izmed kandidatov, ki mu jih po končanem postopku posreduje kandidacijska komisija. Zbiranje kandidatur bo potekalo do četrtka, 16. septembra, do 15. ure.