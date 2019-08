Po rednem postopku bi iz narave odvzeli 175 medvedov in sedem volkov.

Redni poseg v populacijo zveri je v tekoči sezoni zaustavilo upravno sodišče, ki je ocenilo, da okoljsko ministrstvo ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčne populacije. Do nerednih posegov, predvsem v volčjo populacijo, je prihajalo tudi v predhodnih letih.

Medvedi in volkovi so se prenamnožili in so v ugodnem stanju, razširili pa so se tudi na območja, kjer doslej niso bili prisotni, posledično prihaja do vse pogostejših napadov, predvsem volka, na rejne živali in škod.

Za reševanje te problematike sta ministrstvi za okolje in kmetijstvo pripravili interventni zakon, ki daje podlago za odvzem 175 medvedov (še 25 medvedov pa so predvidene izgube iz drugih vzrokov) in 11 volkov iz narave.

Lovci so doslej po zakonu uspeli odstreliti več kot 80 medvedov, ne pa tudi volkov, za katerega veljajo posebni pogoji. Te so nedavno omilili: območje odstrela se je razširilo na celotno območje, kjer se trop giblje, postopek izdaje odločbe o izrednem odstrelu volkov na območjih, kjer ga doslej ni bilo in ni zajeto v zakon, a tam prihaja do napadov, pa po novem lahko ob prijavi škode začne agencija za okolje sama, še vedno pa sta potrebni mnenji zavodov za gozdove in za varstvo narave.