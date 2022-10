PRENOS V ŽIVO: Po redni seji vlade bodo odločitve predstavili trije ministri

"Veseli me, da bo Slovenija v tem tednu posredovala prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, s čimer bomo po prejetem predplačilu začeli črpati ta sredstva," je uvodoma povedal minister za finance Klemen Boštjančič. Vrednost prvega zahtevka je 57 milijonov evrov. Ta sredstva so namenjena blažitvi gospodarskih in socialnih posledic pandemije covid-19, je povedal. Kot je zagotovil, bodo s tem naslovil tudi izzive zelenega in digitalnega prehoda.