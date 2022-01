Po rekordno toplem začetku leta se v sredo vrača zima

V prihodnjih dneh se bodo temperature postopno vrnile v normalne okvire za ta čas. Hladna fronta je že prešla Britansko otočje, zdaj pa se čez zahodno Evropo pomika na jug. Fronta bo severno stran Alp dosegla danes zvečer, na južno stran Alp pa se bo hladen zrak začel spuščati jutri dopoldne. Nad Genovskim zalivom bo ob tem nastal manjši ciklon, ki bo nekoliko upočasnil napredovanje hladne zračne mase proti jugu. Na meji med toplim in hladnim zrakom bodo nastajale močnejše padavine, pojavile se bodo lahko tudi krajevne nevihte z nalivi in sodro.

Torek v znamenju okrepljenega jugozahodnega vetra

Pred spremembo vremena bomo danes še v topli zračni masi, ki nam jo prinaša jugozahodni veter. Na Štajerskem in v Prekmurju bo delno jasno in suho, drugod bo oblačno. Na Primorskem, Notranjskem in Gorenjskem bo že dopoldne rahlo deževalo, popoldne pa bo lahko nekaj kapelj dežja padlo tudi v osrednji Sloveniji in na Kočevskem.

Zelo vetrovno bo, kar še posebej velja za Štajersko in Prekmurje ter kraje nad okoli 600 metrov nadmorske višine, kjer bodo lahko močni sunki vetra povzročali tudi težave. Najvišje dnevne temperature se bodo na vzhodu in jugu države gibale od 10 do 14, na zahodu in severu, kjer bo vetra manj, pa bo od 5 do 8 stopinj Celzija.