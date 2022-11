Po rekordno visokih temperaturam občutna ohladitev, a snega še ni na vidiku

Čeprav nas le še en mesec loči do začetka meteorološke zime, je v preteklih dneh marsikdo dobil občutek, da se bližamo poletju. Temperature so namreč ponekod kar štiri dni zapored presegle 25 stopinj Celzija, kar se tako pozno v letu ni zgodilo še nikoli v zgodovini meritev. V prihodnjih dneh bo k nam postopno dotekal hladnejši zrak. Gore bo v petek obiskala zima, medtem ko snega in mraza po nižinah še ni na vidiku.

icon-expand Prihodnji dnevi nam bodo prinesli spremembo vremena. FOTO: AdobeStock

Zadnji dnevi so bili vremensko nadvse zanimivi. Po najtoplejšem oktobru v zgodovini meteoroloških meritev smo namreč tudi v november zakorakali z rekordno visokimi temperaturami zraka. Za razliko od zadnjih dni oktobra, ko smo najvišje temperature beležili v višjih legah zahodne in južne Slovenije, je bil prvi november ob jugozahodnem vetru najtoplejši v nižjih delih vzhodne in jugovzhodne Slovenije, kjer zaradi inverzije in trdovratne megle v zadnjih oktobrskih dneh niso izmerili tako visokih temperatur. Po podatkih Arsa je včeraj popoldne temperatura na vsaj štirih merilnih mestih presegla slovenski novembrski rekord iz leta 2015, ko se je v Metliki devetega novembra ogrelo do 25,6 stopinje Celzija. Najtopleje je bilo v Dobličah pri Črnomlju, kjer so izmerili 26,2 stopinje Celzija. Novo najvišjo temperaturo za november so zabeležili tudi v Novem mestu in Mariboru, rekordno toplo pa je bilo še v Slovenskih Konjicah, Celju, Ljubljani, Bohinjski Češnjici, na Brniku in v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Nove rekordne vrednosti za november so označene na zemljevidu. Ponekod so bili dosedanji rekordi popravljeni za več kot stopinjo.

icon-expand Včerajšnje rekordno visoke temperature. FOTO: Meteoinfo Slovenija

Letošnje praznike ob prvem novembru so poleg rekordno visokih temperatur ponekod zaznamovala tudi izredno velika temperaturna nihanja med jutrom in popoldnevom. Tako se je ob jasnih nočeh brez vetra, kljub zelo toplemu zraku, ki se je v hribih zadrževal tudi ponoči, v nižjih plasteh ozračja močno ohladilo. Hladen zrak je namreč težji od toplejšega zraka in se posledično zbira kot voda v posodi, zato so noči po dolinah pogosto hladnejše kot v hribih. Ta pojav je še posebej izrazit, ko se nad nami zadržuje zelo suha zračna masa, kar se je zgodilo tudi v preteklih dneh. Največje temperaturne razlike med nočjo in dnevom običajno beležimo na višje ležečih kraških poljih, kjer je tudi jutranji temperaturni obrat najizrazitejši. Jutra so tako v zadnjih dneh mraziščem južne Slovenije prinesla temperature le malo nad ničlo, medtem ko so bližnji hribi že beležili okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan, ko se je temperaturni obrat razkrojil, pa se je tudi v nižjih plasteh ozračja močno ogrelo. V Iskrbi pri Kočevju je včeraj razlika med najnižjo in najvišjo temperaturo znašala 24, predvčerajšnjim pa celo 26 stopinj Celzija.

icon-expand Zelo velika temperaturna nihanja med jutrom in popoldnevom v Iskrbi pri Kočevju. FOTO: Arso

November je že peti letošnji mesec z rekordno visokimi temperaturami zraka, kar je več kot očiten znak, da se podnebje spreminja. V preteklosti s(m)o prvega novembra pokopališča pogosto obiskovali ob zelo nizkih temperaturah, kakšno leto je tla že prekrival tudi sneg, letos pa se je na grobove marsikdo odpravil v kratkih rokavih. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna? V prihodnjih dneh se bodo temperature postopno vrnile v normalne okvire za ta čas. Že danes bo oblačnost od zahoda naraščala, a bo do večera še ostalo večinoma suho in toplo z najvišjimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. Ponoči in jutri bo prevladovalo oblačno vreme. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo, a dežja ne bo veliko in tudi temperature bodo še naprej razmeroma visoke.

icon-expand Vremenska napoved za prihajajoče dni. FOTO: 24ur.com