Več kot 170 let pozneje lahko njegovo filozofijo v sodobni obliki doživite v Rikli Balance Hotelu na Bledu, hotelu dobrega počutja, ki je del Sava Hotels & Resorts. Termalna voda, Wellness Živa, Riklijev sprostitveni park, regeneracijske sobe, gibanje v naravi in kulinarika iz svežih, sezonskih in lokalnih sestavin skupaj ustvarjajo okolje, v katerem se je lažje za nekaj dni vrniti k preprostim navadam, ki telesu dobro denejo. In prav zato je Riklijeva zgodba danes znova zanimiva. Ko jo pogledamo skozi sodobno razumevanje zdravega staranja, ugotovimo, da so njeni temelji presenetljivo aktualni.

Kako čim dlje ohranjati vitalnost

V ospredju sodobnega razumevanja zdravega staranja ni več samo vprašanje, koliko let bomo živeli, temveč predvsem kako bomo ta leta živeli – koliko časa bomo ostali aktivni, samostojni, gibljivi in sposobni početi stvari, ki nas veselijo. Svetovna zdravstvena organizacija zdravo staranje povezuje z ohranjanjem funkcionalnih sposobnosti, ki omogočajo dobro počutje tudi v poznejših letih. Pri tem imajo pomembno vlogo naše telesne in duševne sposobnosti, vsakodnevne navade ter okolje, v katerem živimo. Prav zato lahko oddih razumemo tudi nekoliko drugače: ne le kot nekaj dni odmika od vsakdana, temveč kot priložnost, da ponovno odkrijemo navade, ki podpirajo naše dobro počutje danes in nam pomagajo ohranjati vitalnost tudi v prihodnjih letih.

Prvi Riklijev recept: pojdite ven

Rikli je svoje goste spodbujal k hoji, gibanju na prostem in preživljanju časa v naravi. Zrak, voda in sončna svetloba so bili osrednji elementi njegovega pristopa. V Rikli Balance Hotelu lahko gost to filozofijo začne živeti že zjutraj. Bled ponuja sprehod okoli jezera, številne pohodniške poti in možnosti za gibanje na prostem, ob hotelu pa je tudi Riklijev sprostitveni park z bosonogo potjo. Sodobne smernice redno telesno aktivnost uvrščajo med pomembne dejavnike za ohranjanje zdravja, mobilnosti in samostojnosti skozi vse življenjsko obdobje. Za prihodnost zato ni nujno najpomembnejši trening, pri katerem podiramo rekorde. Veliko šteje že navada, da ostajamo aktivni in gibanje vključimo v svoj vsakdan.

Po gibanju – voda in regeneracija

Voda je bila pomemben del Riklijevega pristopa , v Rikli Balance Hotelu pa je danes osrednji del doživetja bazenski kompleks Wellnessa Živa s šestimi bazeni s termalno vodo in pogledom proti Blejskemu jezeru. Po sprehodu ali aktivnem dnevu lahko gost zaplava, se sprosti v topli vodi ali obišče Wellness Živa, kjer Riklijevo zgodbo nadaljujejo z alpsko obarvanimi masažami, kopelmi in tretmaji z lokalnimi sestavinami, kot so smrekovi vršički in med kranjskih čebel. Med posebna doživetja sodi tudi Riklijeva kopel, zasnovana po navdihu njegovih vodnih metod. Za dodatno sprostitev poskrbi prenovljeni svet savn Živa s šestimi savnami in savna rituali. Rdeča nit je preprosta: aktivnost potrebuje protiutež. Telesu ne koristimo samo takrat, ko ga spodbujamo h gibanju, temveč tudi takrat, ko mu dovolimo, da se umiri in regenerira.

Počitek ni izgubljeni čas

Prav pri počitku se Riklijeva filozofija še posebej zanimivo sreča s sodobnim načinom življenja. Danes radi merimo korake, kilometre, porabljene kalorije in minute vadbe, precej težje pa si dovolimo čas, ko preprosto ne počnemo ničesar. V Rikli Balance Hotelu so regeneraciji namenjene tudi Riklijeve sobe, v katerih naravni materiali, kot sta les in volna, ter premišljeno oblikovano okolje spodbujajo občutek umirjenosti in počitka. Če želimo dolgoročno ohranjati energijo za gibanje, delo, odnose in stvari, ki jih imamo radi, mora imeti regeneracija svoje mesto tudi v vsakdanjem življenju. Ena najuporabnejših stvari, ki jih lahko odnesemo z oddiha, je zato morda zelo preprosta: ni treba zapolniti vsake minute dneva.

Tudi krožnik je del dobrega počutja

Pomemben del Riklijeve filozofije je bila tudi prehrana Zagovarjal je asketsko, brezmesno kulinariko iz svežih, kakovostnih, lokalnih in sezonskih sestavin – načelo, ki ga v hotelski restavraciji Rikli danes prevajajo v sodobno alpsko kulinariko. Jedi, navdihnjene z njegovim načinom prehranjevanja, lahko gostje pri zajtrku in večerji prepoznajo po oznaki "Kako živeti po Riklijevo". Poseben del zgodbe je tudi Riklijev kruh, sodobna različica kruha, ki ga je Rikli priporočal svojim pacientom. Danes ga v hotelu pripravljajo iz ržene moke in z drožmi, s čimer tudi kulinarika postane oprijemljiv del njegove zapuščine. A bistvo ostaja zelo sodobno: kakovostna prehrana ni le vprašanje posameznega živila, temveč tudi izbire svežih sestavin, zmernosti in časa, ki si ga vzamemo za obrok. Na oddihu pa ima hrana še eno pomembno vlogo – povabi nas, da sedemo, upočasnimo in smo zares prisotni z ljudmi, s katerimi smo prišli.

Kaj lahko z Bleda odnesemo domov?

Najzanimivejši del Riklijevega koncepta morda ni nobena posamezna metoda, temveč ravnovesje. Gibanje in počitek. Aktivnost in regeneracija. Čas v naravi in kakovosten spanec. Dobra hrana in zmernost. V Rikli Balance Hotelu na Bledu lahko vse to za nekaj dni združite na enem mestu – ob Blejskem jezeru, v termalni vodi, Wellnessu Živa, Riklijevem sprostitvenem parku in okolju, kjer je nekoliko lažje upočasniti. Morda je prav to najbolj sodoben del več kot 170 let stare zgodbe. Dobrega počutja skozi leta ne gradi en sam čudežni recept ali metoda, temveč drobne odločitve, ki jih ponavljamo iz dneva v dan: da se gibamo, gremo ven, dobro jemo, si dovolimo počivati in danes naredimo nekaj zase tudi za svoje dobro počutje jutri.