Po rušenju nelegalne gradnje nosečnica ostala brez doma, zdaj živi v šotoru

Novomeška občina je nedavno na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorata odstranila dom ženske v romskem naselju Brezje-Žabjak. Kot so poudarili, je šlo za nelegalni objekt na zemljišču v lasti občine. Amnesty International Slovenije in Pravna mreža za varstvo demokracije sta takrat opozorili na nespoštovanje pravne države, sodne prakse, ustave in resno kršitev človekovih pravic. Menijo, da je rušenje edinega doma brez predhodnega obvestila, iskanja alternativnih rešitev, možnosti pritožbe in sodnega varstva kršitev ustave. Na Mestni občini Novo mesto so za STA ta teden zavrnili očitke o domnevnem nezakonitem ravnanju. "Občina ni odločala o odstranitvi objekta, temveč je bila dolžna spoštovati in izvršiti pravnomočno odločbo pristojnega državnega organa," so poudarili.

Pri tem so posebej zavrnili trditve, da je občina brez pravnega varstva porušila edini dom osebe. Zapisali so, da iz odločbe gradbenega inšpektorata ter ugotovitev na terenu izhaja nenaseljenost objekta pred odstranitvijo, investitor nelegalne gradnje pa je neznan. "Zato ne držijo navedbe, da bi občina ignorirala procesne pravice konkretno določene osebe ali ravnala mimo zakonskih postopkov," so zatrdili. Na vprašanje STA, ali bodo ženski ponudili primerno in varno nastanitev, niso konkretno odgovorili. So pa zapisali, da si bo občina "tudi v prihodnje dosledno prizadevala za zagotavljanje osnovnih pravic vsakega posameznika v okviru veljavne zakonodaje". Na centru za socialno delo v Novem mestu so za STA povedali, da v podobnih primerih sodelujejo s policijo in drugimi pristojnimi. Dodatnih pojasnil o primerih pa zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dajati. "Občina nima posluha za pomoč," pa je za STA dejal predstavnik romskih prebivalcev v naselju Brezje-Žabjak Zoran Grm. Ženski, ki zdaj živi v šotoru, težko pomagajo, saj imajo tudi sami premalo sredstev za preživetje. Želi si, da bi jim občina pomagala pri ureditvi bivalnih kontejnerjev.

Odstranitev črne gradnje v romskem naselju Ruperč Vrh FOTO: Bralec