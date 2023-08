Po sanaciji odlagališča Občini Komenda vendarle vrnili zasežen denar

Odlagališče odpadkov v Suhadolah pri Komendi je po sanaciji in zaprtju uspešno prestalo še zadnji pregled inšpektorata za okolje in energijo, ki je potrdil uspešno izvršbo inšpekcijske odločbe. Inšpektorat je lahko občini tako vrnil izterjana sredstva za kritje izvršilnih stroškov odstranitve odpadkov, so danes sporočili z inšpektorata.

Glede na določila evropske direktive bi morala Občina Komenda zapiralna dela na inertnem odlagališču Suhadole izvesti do julija 2009. Lahko bi pridobila okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju ali pa odstranila vse odpadke z odlagališča. icon-expand Na 27.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču želi občina zdaj postaviti sončno elektrarno. FOTO: Miro Majcen Ker ni storila ničesar od tega, ji je inšpektorat naložil odstranitev odpadkov. Ker inšpekcijske odločbe niso izvedli niti v roku, določenem v odločbi, niti v roku, določenem s sklepom o dovolitvi izvršbe po drugi osebi, je inšpektorat naročil strokovno oceno stroškov odstranitve odpadkov, občini pa naložil založitev sredstev za kritje teh stroškov. Občina teh sredstev ni nakazala, zato je država prek Finančne uprave RS začela prisilno izterjavo sredstev za izvedbo izvršbe. Občini je zasegla 2,82 milijona evrov. Občina Komenda je leta 2021 zaprosila za okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju ter ga marca 2022 tudi dobila. V njem so določene zahteve, ki jih mora izpolniti upravljavec odlagališča za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju. PREBERI ŠE Po 14 letih zaprli še zadnje odlagališče inertnih odpadkov Inšpektor za okolje je 12. junija letos opravil kontrolni terenski pregled na odlagališču Suhadole in ugotovil, da je občina zahteve v celoti izpolnila oziroma da je izvedla vsa zapiralna dela na odlagališču. S tem je izvršila odločbo inšpektorata, ta pa je občini lahko vrnil izterjana sredstva. Odlagališče odpadkov v Suhadolah je bilo zadnje od 21 odlagališč, ki jih je Slovenija zaprla na podlagi sodbe Sodišča EU. Zapiranje se je zavleklo prav zaradi omenjenega neuspešnega postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za čas zapiranja.