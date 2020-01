Po Šarčevem odstopu: predčasne volitve ali nova koalicija?

Kot je uvodoma na vprašanja o iskanju koalicije znotraj obstoječe sestave dejal prvak SMC Zdravko Počivalšek : ''Dejstvo je, da je vsako delo v manjšinski vladi naporno, da je zanj potrebno veliko truda, prepričan sem, da bi z malo več kolektivnega pristopa lahko dosegli boljše rezultate, kajti kot v vsaki ekipni igri je tudi tu treba imeti trenerja, ki bo znal povezati igralce.Mi smo na volitve pripravljeni, imamo 88 dobrih kandidatov, ki jim zaupam in verjamem, da bomo tudi ta izziv znali sprejeti. Seveda pa smo prepričani, da imamo poslansko skupino in projekte, ki jih je treba končati in da je v tem trenutku za Slovenijo bolje, da imamo stabilno vlado, ki bo ta posel znala dokončati.''

Počivalšek je dodal: ''Prosim, da vzamete na znanje, da kaj bomo naredili v SMC, bomo odločili na organih stranke, in da se bomo znali pogovoriti z vsemi poslanci in z vsemi, ki o tem odločajo, zato danes ne moremo ničesar prejudicirati in nas kot SMC pošiljati v kakršnokoli zgodbo. Še enkrat, pripravljeni smo na obe opciji, vendar mislimo, da je v tem trenutku treba preučiti varianto, da lahko projekte, ki jih imamo, dokončamo.'' Zmago Jelinčič, prvak Slovenske nacionalne stranke, je prepričan: ''Najboljše je nova vlada v trenutni sestavi parlamenta.Če hočemo državi pomagati, je ne smemo rušiti. Z vsakimi novimi volitvami rušimo ugled državi, krediti so vedno dražji, gospodarstvo propada in ljudje so vedno bolj zmedeni.Vedno manj jih bo šlo na volitve. Mnenjske raziskave so vedno kazale tako, kot so nekateri naročili, potem se je pa na volitvah izkazalo drugače. Te raziskave so določene iz določenih krogov. Problem so volilni zakoni. Nismo ga sprejeli in kaže, kot bi se gospod Pahor dogovarjal z nekom. Osem sestankov smo imeli, pa ni bilo iz tega nič. To je ena od hudih zadreg. Kako bomo glasovali? Bo to sploh legitimno, legalno? Bomo po starem sistemu, po novem? Če bomo po starem, bodo volitve nelegalne, potem bodo ustavne pritožbe, država pa vedno bolj v krizi.''

Alenka Bratušek, predsednica stranke SAB, je na vprašanje, bi šli v takšno vlado, odgovorila: ''Ustava jasno določa, kakšna je pot v nadaljevanju.Pustimo času čas, pustimo dneve dnevom, da se stvari odvijejo, tako kot določa Ustava.SAB je na volitve pripravljena, mi smo se pravzaprav že dolgo zavedali, da tako, kot je bilo v vladi, prav hudo dolgo iti ne more. V zdravstvu, ki je ključno, da se ga uredi, nismo naredili nobenih premikov. Sem pa vesela, da je SAB obljube izpolnila – odmerni odstotek za upokojence, štirikrat letno usklajevanje pokojnin, uredila sem brezplačni javni prevoz za upokojence, dva velika infrastrukturna projekta spravila z mrtve točke, uredili smo informacijski sistem na kohezijskem ministrstvu in konec koncev v Slovenijo prvič v zgodovini spravili preko našega ministra več kot 50 Slovenk in Slovencev iz Venezuele. Organi stranke so v Sabu tisti, ki odločajo, ali bomo šli naprej, kot pa sem povedala, smo na volitve pripravljeni in zaradi nas, so lahko volitve tudi jutri.''

Na vprašanje, vlada znotraj obstoječe parlamentarne sestave ali po predčasnih volitvah, je Počivalšek odgovoril:''Mi si bomo prizadevali, z vsemi tistimi, ki na istih izhodiščih gledajo na prihodnost Slovenije, poskušati najti opcijo, da v okviru obstoječega sestava poskušamo najti stabilno vlado, če to ne bo mogoče, smo na nove volitve pripravljeni.Mi smo pripravljeni in se bomo pogovarjali z vsemi, ki so pripravljeni na skupne projekte. Naša poslanska skupina je enotna in to bomo v nadaljevanju tudi dokazali. Konec koncev sem dobil podporo vseh desetih poslancev, ko sem se odločil za kandidaturo za predsednika SMC.''

Dejan Židan, prvak SD, je na tem mestu povedal: ''Ni koalicija razpadla, ker je vlada manjšinska, ampak ker so premierja Šarca začeli zapuščati njegovi LMŠ ministri.Kot prvi je napovedal odstop minister za finance in potem je pač premier Šarec ugotovil, da ga vsi njegovi najboljši zapuščajo. Kar počne sedaj, da skuša na nas partnerje prevaliti, je napačno. Mi smo partnerji, z nami se je treba dogovarjati, kar se dogovorimo, tudi izpeljemo, treba pa nas je tudi spoštovati, tako kot jaz spoštujem vse ostale partnerje.Zakaj so volitve boljše? Ker bomo dobili boljšo vlado in voditelja, ki bo imel legitimnost, a še enkrat, tudi v sedanji konstelaciji bi lahko naredili pomembne stvari za ljudi, če ne bi imeli premierja, ki se je enostavno ustrašil.''

Luka Mesec, koordinator Levice, je dejal: ''Za nas dileme, volitve ali nova vlada, ni.Če bo nova desna vlada, bo samo zaradi oportunizma nekaterih strank sredine, ki se bojijo novih volitev in s svojimi dejanji bodo to pokazale, čeprav se zavedamo, da to ni optimalno, še četrtič v dveh letih iti na volitve, ampak za državo in državljane je bistveno slabše in dražje imeti slabo in nedelujočo vlado, kot pa iti še enkrat na volitve. Mi bomo dali vse od sebe, da bo temu tako, da dobimo po volitvah vlado, ki bo tudi uresničila stvari, ki jih bo obljubila, na čelu s stvarmi, ki jih je obljubljala tudi ta vlada, pa jih ni bila niti pod razno pripravljena izvesti. Izboljšava pokojnin, modernizacija železnic, 10.000 najemnih stanovanj, razvojni in zeleni preboj …''

Alenka Bratušek je na tem mestu opozorila: ''Če bi Levica bila pripravljena dati vse od sebe, bi bila že v tej vladi in skupaj bi bili še močnejši. Za upokojence smo naredili kar nekaj, tudi z vašo pomočjo, se strinjam, infrastrukturni projekti se premikajo, mogoče premalo spremljate. Ampak če bo drža Levice po teh volitvah znova enaka, ko Levica v edino levo opcijo ni bila pripravljena iti, potem zgodba prav gotovo drugačna ne bo.''

Mesec ji je odgovoril: ''Mi smo tej vladi konstantno ponujali roko glede stvari, ki sem jih našteval – pri pokojninah, železnicah, stanovanjih, zelenih temah – absolutno ni bilo nobenega problema. Problema sta bila pa dva: prvi, da tega niso bili pripravljeni izvajati, so pa pričakovali, da bomo podpirali stvari, kot je ukinitev roka trajanja slabe banke in drugič, imeli smo podpisan sporazum, 13 projektov, bili so zelo enostavni,koalicija pa se je izkazala kot popolnoma nesposobna te projekte udejanjati in mislim, da je danes do podobnega zaključka prišel tudi premier sam,da se s to koalicijo ni dalo delati.''

Bratuškova mu je odgovorila: ''Prav, ampakv politiki je treba prevzemati odgovornost in ne samo iz opozicije dirigirati, kaj je treba in kaj ne. Moram pa povedati, da je podaljšanje slabe banke izključno projekt LMŠ in Šarca.''

Jelinčič je na tem mestu dejal: ''Slovensko volilno telo je razdeljeno na polovico in tisti, ki misli, da bo po volitvah kaj drugače, se pošteno moti.Zamenjali se bodo določeni ljudje, predsedniki strank, ministri, ostala pa bo godlja v parlamentu. V parlamentu imamo tretjino nesposobnežev, tretjino, ki je »tu in tam« in tretjino takih, ki so pripravljeni nekaj delati. Tega ne moremo spremeniti, razen če gremo v spremembo volilnega sistema, da se črtajo okraji in da se uvede preferenčni glas in postavi lista, kajti v tem primeru lahko stranka da na prvo mesto svoje najboljše ljudi. Tega pa nekateri nočejo.''

Pivčeva opozorila na pomembna vsebinska vprašanja

Aleksandra Pivec, predsednica stranke DeSUS, je povedala: ''Čas je, da se začnemo pogovarjati o tem, kaj si Slovenija zasluži in kaj mora dobiti in to je prav gotovo stabilna vlada. Mi kot stranka smo pripravljeni na predčasne volitve, čeprav ne moremo vedeti, ali bodo dale odgovor na to, ali bo vlada bolj stabilna, složna in enotna.Mi smo že povedali, da smo se v tem času pripravljeni pogovarjati tudi o drugih opcijah, vendar menim, da v zdajšnji parlamentarni sestavi bomo zelo težko zagotovili stabilnejšo vlado od zdajšnje.Ne gre zgolj za številke, menim, da vendar potrebujemo enotno razvojno naravnanost, skupne projekte, ki jih bomo v prihodnjem obdobju složno izpeljali. Ne želim govoriti, čemu sem jaz osebno bolj naklonjena, stranka ni moja. Vendarle smo pripadniki ene politične opcije in ves čas obsojam raznorazna soliranja in izražanja osebnih mnenj v imenu stranke. Za četrtek bomo sklicali naše organe stranke, kjer se bomo konstituirali, glede na to, da smo imeli volitve, in se bomo o tem pogovorili. A kot rečeno, ne zavračam nobene možnosti, a menim, da bomo večjo stabilnost dobili s predčasnimi volitvami.''

O vlogi Levice pri razpadu koalicije

Luka Mesecje na vprašanje glede očitkov Marjana Šarca, da je prispeval k razpadu koalicije, dejal: ''Najprej, pogovora nisem zavrnil, gospodu Šarcu sem odgovoril, da se mu oglasim v kratkem. Še v petek sem zelo jasno povedal, da smo pripravljeni na projektno sodelovanje z vlado, če bomo pač delali stvari, ki sem jih našteval prej.Kar se tiče padca vlade: ta vlada ni padla zaradi nas, padla je zaradi odstopa ministra za finance, po katerem je odstop napovedal še premier Šarec.Torej vlada je padla zaradi gospodaBertonclja, ki se je zlomil pri ključnem vprašanju, ali bo pri zdravstvenem zavarovanju podprl zavarovalnice in njihovih 50 milijonov letnih dobičkov ali javni interes.''

Bratuškova je dodala: ''Piko na i je dodal minister Šabeder, ki je dejal, da ima premier že 14 dni na mizi podpisan njegov odstop in ostali partnerji, vsaj jaz, nisem imela pojma.Se pravi je Šarec ostal brez cele svoje ekipe.''

Židan je o sodelovanju z Levico povedal: ''To da bo sodelovanje z Levico težko, smo vedeli od tistega trenutka, ko je želela biti zraven tako, da ni bila zraven. Tako da sedaj Levici karkoli očitati, je nevmesno. Takšna je bila, kakršna je bila na začetku. In še enkrat, ta vlada ni razpadla, ker koalicija ni sodelovala. Res je, da je bilo pogovora malo, res pa je tudi, da se ve, kdo nas mora koordinirati, pa tudi, kdo mora z nami spoštljivo ravnati.Vlada je padla, ker so LMŠ ministri začeli odhajatiin zato je silno nekorektno in tudi boli. Ker glejte, bodo volitve, ki pa nekoliko bodo, ne pa bistveno, premešale karte.Kako se bomo pozneje pogovarjali s človekom, ko zaradi njegove težave razpade koalicija, on pa tega ne prizna in vali krivdo na nas. To enostavno ni korektno za naprej.''

Mesec je dodal: ''Odgovoril bi na očitek, da je sodelovanje z nami težavno, kar na nek način razumem. Mi nismo stranka oblasti, nismo se pripravljeni kupčkati za sedeže na ministrstvih in državnih podjetjih. Mi smo stranka programa in želimo izvajati tisti program, ki smo ga obljubili na volitvah. Tako smo v tem mandatu izborili minimalno plačo 700 evrov, čeprav je ta zahteva takrat veljala za utopično. Po 16 letih smo pripeljali ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do tega, da bo v sredo glasovanje o prvem koraku. Skratka, stali smo za svojim programom in to je vse, kar je o naši težavnosti treba povedati. Tudi po volitvah bomo delovali enako.''

Bratuškova mu je odgovorila: ''Gospod Mesec bo enkrat spoznal, da v opoziciji težko izpolnjuješ svoj program. Treba je zbrati pogum, pa ne zato, da zasedaš ministrska mesta, ampak, da to, kar si ljudem obljubljal, izpolniš. In minimalne plače gospod Mesec niste izborili vi, ampak smo jo vsi, ki smo za to glasovali. Isto ne dviga pokojnin. Enostavno je biti všečen v opoziciji in biti kritičen do vlade, težje je prevzeti odgovornost in ljudem povedati, to se da, tega pa se ne da.''

Židan je na tem mestu še enkrat opozoril: ''Ni fer, da se pogovarjamo o Levici, ker ta vlada ni razpadla zaradi sodelovanja s stranko Levica. To mora biti jasno. Takšnih prepiri so nepotrebni, ker morda bomo znali po drugih volitvah sodelovati. A sodelovanje ni igra otroškega vrtca, treba se je držati kompromisov.''

Jelinčič o tem, da resna politika ne dela tako

Počivalšek je dodal: ''Kakršnokoli pot bomo izbrali naprej, bomo morali bolje sodelovati. Po volitvah bo treba najti partnerje, ki bodo sodelovali. Pred volitvami ne zagovarjamo kakršnekoli vlade, ampak vlado, ki bo lahko stabilna. Če take ne bo, bomo šli na volitve.''

Pivčeva je izpostavila: ''Mislim, da se preveč ukvarjamo z iskanjem dežurnega krivca. Premalo se pogovarjamo o ključnih programskih vsebinah. V družbi se odpira veliko ključnih vprašanj, ki čakajo na sprejem (zdravstvena reforma, reforma socialne politike), o katerih se premalo pogovarjamo. Ko se bomo dogovorili glede vsebinskih vprašanj, mislim, da bomo lahko dogovorili o trdnem partnerstvu. Ljudje imajo dovolj, da obračunavamo med sabo.''

Jelinčič je spregovoril tudi o izjavi, da je Tonin najbližje mandatarstvu: ''Sodim, da se določene opcije pogovarjajo med seboj in glede na to, da je gospod Janša nakazal, da ne namerava več sprejemati pozicije prvega ministra, da je najbližje temu gospod Tonin.'' Na vprašanje, kako si predstavlja enomesečni krog, je odgovoril: ''Težko si predstavljam, predvsem si težko predstavljam takšno godljo, ki je nastala. Poslušam predvolilne govore, v bistvu se pa ne ve, kaj se bo zgodilo jutri. Mislim, da je treba počakati, zadihati in čez nekaj dni povedati. Ne pa se zdaj prerivati, kdo bo komu vzel glasove. To se ne dela, če smo resni politiki, če smo pa otroški vrtec, pa se dela tako.''

Mesec je na tej točki povedal:''Najslabša stvar v tej situaciji za Slovenijo je desna vlada, ki jo propagirate, gospod Jelinčič.'' ''Ničesar ne propagiram, kaj si izmišljujete,''je na to dejal Jelinčič.