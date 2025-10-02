Po SDH je tožbo zoper KPK vložil še Črnčec

Po Slovenskem državnem holdingu (SDH) je tožbo na upravnem sodišču zoper protikorupcijsko komisijo (KPK) vložil še pomočnik predsednika uprave SDH Damir Črnčec. Zoper KPK je sprožil tudi druge pravne postopke, je zapisal na omrežju Facebook. Prepričan je, da so mu bile v postopku nadzora komisije nad zaposlitvijo kršene številne ustavne pravice.

Damir Črnčec FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kot je Črnčec, pred zaposlitvijo v SDH državni sekretar na ministrstvu za obrambo, zapisal v današnji objavi na Facebooku, v demokraciji nobena institucija ne sme kršiti ustave in zakonov ter voditi postopkov o državljanih brez možnosti, da ti podajo svoje mnenje. Prav tako ne sme to javno objavljati ter ob tem podajati vrednostnih sodb. "Pred uradno objavo na internetu pa vse skupaj spinati preko medijev," je zapisal. "Vse to in še več je naredila KPK v mojem primeru. Trdno sem prepričan, da so mi bile kršene številne ustavne pravice, zato sem podal tožbo na upravno sodišče in sprožil vrsto drugih pravnih postopkov zoper KPK. Nihče ni nad zakonom, tudi KPK ne," je poudaril.

Ostro nad KPK

V objavi je podal tudi mnenje o komisiji. Po njegovih besedah je razmislek o tem, kako okrepiti boj proti korupciji, vsekakor na mestu. Povečanje pooblastil KPK po njegovem ni prava pot, bolj verjetno je na mestu razmislek o krepitvi preiskovalnih možnosti specializiranih tožilcev s posebnim oddelkom policistov. "Praksa podajanja mnenj in priporočil o vsem in vsakomur je še en poskus KPK postati vrednostno superiorna nadinstitucija. Tudi s tem prekoračuje svoje nadzorstvene pristojnosti. Nadzorniki bi morali biti pri svojih posegih v človekove pravice še posebej previdni. Žal to ne velja za KPK," je navedel. "Od pogroma KPK dalje sem dobival številna vprašanja, kako komentiram ugotovitve o sebi, za katere nisem nič vedel, nisem sodeloval v postopku, nato pa sem lahko to bral na internetu. Na ta način takšna institucija ne sme delovati. Samo za to gre. In ne bom modroval o morda drugih motivih predsednika, ki je prišel skozi vrteča vrata in bo tako tudi odšel iz KPK," je še zapisal Črnčec.

Korupcijska tveganja pri zaposlitvi