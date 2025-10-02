Svetli način
Slovenija

Po SDH je tožbo zoper KPK vložil še Črnčec

Ljubljana, 02. 10. 2025 08.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
19

Po Slovenskem državnem holdingu (SDH) je tožbo na upravnem sodišču zoper protikorupcijsko komisijo (KPK) vložil še pomočnik predsednika uprave SDH Damir Črnčec. Zoper KPK je sprožil tudi druge pravne postopke, je zapisal na omrežju Facebook. Prepričan je, da so mu bile v postopku nadzora komisije nad zaposlitvijo kršene številne ustavne pravice.

Damir Črnčec
Damir Črnčec FOTO: Luka Kotnik

Kot je Črnčec, pred zaposlitvijo v SDH državni sekretar na ministrstvu za obrambo, zapisal v današnji objavi na Facebooku, v demokraciji nobena institucija ne sme kršiti ustave in zakonov ter voditi postopkov o državljanih brez možnosti, da ti podajo svoje mnenje. Prav tako ne sme to javno objavljati ter ob tem podajati vrednostnih sodb. "Pred uradno objavo na internetu pa vse skupaj spinati preko medijev," je zapisal.

"Vse to in še več je naredila KPK v mojem primeru. Trdno sem prepričan, da so mi bile kršene številne ustavne pravice, zato sem podal tožbo na upravno sodišče in sprožil vrsto drugih pravnih postopkov zoper KPK. Nihče ni nad zakonom, tudi KPK ne," je poudaril.

Preberi še SDH toži KPK zaradi domnevnih nezakonitosti pri presoji zaposlitve Črnčeca

Ostro nad KPK

V objavi je podal tudi mnenje o komisiji. Po njegovih besedah je razmislek o tem, kako okrepiti boj proti korupciji, vsekakor na mestu. Povečanje pooblastil KPK po njegovem ni prava pot, bolj verjetno je na mestu razmislek o krepitvi preiskovalnih možnosti specializiranih tožilcev s posebnim oddelkom policistov.

"Praksa podajanja mnenj in priporočil o vsem in vsakomur je še en poskus KPK postati vrednostno superiorna nadinstitucija. Tudi s tem prekoračuje svoje nadzorstvene pristojnosti. Nadzorniki bi morali biti pri svojih posegih v človekove pravice še posebej previdni. Žal to ne velja za KPK," je navedel.

"Od pogroma KPK dalje sem dobival številna vprašanja, kako komentiram ugotovitve o sebi, za katere nisem nič vedel, nisem sodeloval v postopku, nato pa sem lahko to bral na internetu. Na ta način takšna institucija ne sme delovati. Samo za to gre. In ne bom modroval o morda drugih motivih predsednika, ki je prišel skozi vrteča vrata in bo tako tudi odšel iz KPK," je še zapisal Črnčec.

Korupcijska tveganja pri zaposlitvi

Črnčec se je s 1. februarjem letos zaposlil kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost na SDH. KPK je ob tem prejela prijavo z očitki o političnem kadrovanju in prirejenem razpisu za zaposlitev. Predhodni preizkus glede Črnčecove zaposlitve je nato ustavila, konec avgusta pa je opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi, med katerimi so sistematizacija novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe. Vladi je priporočila, naj uredi področje t. i. vrtljivih vrat.

V vladi so takrat napovedali ustrezen odziv na priporočila, ob tem pa poudarili, da KPK v priporočilih naslavlja tudi vsebine, ki so že urejene z veljavnimi predpisi, na primer prehod funkcionarjev v funkcije v državnih podjetjih. Takrat so v vladi še navedli, da komisija v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov.

SDH je medtem zoper KPK v sredo vložil tožbo v upravnem sporu zaradi domnevnih kršitev pravil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v postopku nadzora nad zaposlitvijo Črnčeca.

Kritičen do dela KPK je tudi pravnik Blaž Kovačič Mlinar. "KPK se zadnje čase vzpostavlja predvsem kot nekakšen omnipotenten varuh 'integritete'," je zapisal na omrežju X. Po njegovem mnenju komisija ni aktivna glede preprečevanja in prijavljanja korupcije, ob pa da nastaja škoda vpletenim. 

Damir Črnčec KPK SDH tožba ustavne pravice
Naslednji članek

Obisk ljubljanskega podzemlja in do kolen v ...

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj
02. 10. 2025 09.48
kdaj lahko pričakujemo tožbo zoper ustavno sodišče
ODGOVORI
0 0
yanay
02. 10. 2025 09.45
Delovno mesto direktorja za korporativno varstvo je umetno ustvarjeno. Se bo izvedelo, kdo je zahteval, da se Crnčeca zaposli na tem delovnem mestu? Ustvarjanje delovnih mest je nezaustavljiva mantra vse strank, ki so bile, so in bodo na oblasti, saj se tako nagrajuje "zaslužne" člane za njihov "prispevek"! S takim nepotrebnim kadrovanje pa se poglablja tudi luknja v javni blagajni. Crnčec menda nima samo dobre plače, temveč si je najbrž izboril tudi določene bonuse, službeni avto, najbrž tudi za zasebne namene in to gre vse iz javne blagajne!
ODGOVORI
0 0
Castrum
02. 10. 2025 09.36
+3
Do "včeraj" je bil samo Janša tisti, ki je stalno kritiziral KPK...no, sedaj je postal glavni kritik KPK tudi Golob, pa še Črnčec in celo SDH.......hehehehe
ODGOVORI
3 0
bučk
02. 10. 2025 09.35
isto kot včeraj
ODGOVORI
0 0
Mizainstol
02. 10. 2025 09.25
+1
Drzavljani placujemo privatne odvetniske storitve za prepucavanje med drzavnimi funkcionarji?!? Slovenija, adijo.
ODGOVORI
1 0
02. 10. 2025 09.24
+1
Zakaj ga sploh jemljete resno?
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
02. 10. 2025 09.21
-5
Kpk je nekakšen janšistični krožek nesposobnih.
ODGOVORI
1 6
boslo
02. 10. 2025 09.29
-4
Še nobenega janšista niso zaprli
ODGOVORI
0 4
Castrum
02. 10. 2025 09.33
+5
KPK janšističen? Hahahahahahaaaaaahahahahhaaaaaaahaahahahahaaaaaaaahahahahahahahhaahahhaaa0
ODGOVORI
5 0
SpamEx
02. 10. 2025 09.19
+5
To ni vredu da je en posameznik nad državo in pelja tja kjer sonce nikoli ne posije
ODGOVORI
5 0
boslo
02. 10. 2025 09.18
+2
Neodvisna KPK in SDH
ODGOVORI
2 0
medekmali medekmali
02. 10. 2025 09.15
+5
črnčec se imaš za poštenega ??? pometi pred svojim pragom pol pa druge obtožuj. ? kako si prišo na mesta od kar je golob prevzel oblast??? da samo od tu začnemo si zagotovo v zaporu zaradi korupcije in podkupovanja in laznih obljub 30 let
ODGOVORI
5 0
Rudar1
02. 10. 2025 09.12
+5
Komunistične metode. Saj ni res pa je, KPK tožijo ker podaja mnenje o korupciji in nepotizmu teh lopovov. Pod SDS je bilo slabo, ampak tile so šli pa še veliko nižje.
ODGOVORI
5 0
Diabloss
02. 10. 2025 09.16
+2
toži jih ker ni imel možnosti zagovora
ODGOVORI
2 0
Hc4life
02. 10. 2025 09.05
+4
Ljigavec toži ljigavce
ODGOVORI
4 0
Pajo_36
02. 10. 2025 09.04
+1
Protikorupcijska komisija bi morala imeti enormne pravice, dolžnosti in zadolžitve, ter svoje enote. Ampak seveda nobeni vladi to ni v interesu... Tole ni nič, brez veze, tisit, ki ukinja protikorupcijske nadzorne sisteme, že ve zakaj, zaradi poštenosti ne. Na desni strani se borijo že dolgo časa, da se to da pod MNZ...
ODGOVORI
2 1
Po možganski kapi
02. 10. 2025 09.10
+0
Pajo danes si vroč vidim.
ODGOVORI
1 1
Julijann
02. 10. 2025 08.40
+17
KPK naj bi bil en varuh protikorupcije. Oni ne izdajajo sodb, pod to vlado pa očitno niti mne ja ne smejo dati. Potem se pa sprašujemo, zakaj ni nič o Golobu ali Ribiču. Ne upajo si. Zato take komisije ne potrebujemo. Zaprimo dol to štarcuno.
ODGOVORI
18 1
