Projekt Od vzhoda do vzhoda, ki je sedem let ljudi spodbujal k aktivnemu gibanju, se zaključuje. Na poletni solsticij so se pohodniki od blizu in daleč sredi noči podali na Šmarno goro in tam spremljali sončni vzhod. V sedmih letih je bilo tudi nekaj gostovanj na Pohorju, Sv. Ani, Boču in Joštu, a najbolj domača je ves čas ostala priljubljena Šmarka.