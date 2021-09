Opozicija bo vložila dvojno interpelacijo

Sestali so se predsedniki in vodje opozicijskih poslanskih skupin. Kot je v izjavi po sestanku povedal Marjan Šarec, bo opozicija vložila dvojno interpelacijo ministrice za šolstvo Simone Kustec in ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Pogovarjali naj bi se tudi o pooblastilih Policije. Izjavo o tem, kaj so se dogovorili na sestanku, spremljamo v živo.

V živo spremljamo izjavo po sestanku opozicije, kjer je opozicija sporočila, da bo danes vložila dve interpelaciji. Tako bodo vložili interpelacijo ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča in ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Kot je uvodoma povedal Marjan Šarec, o drugih interpelacijah niso govorili. O interpelaciji Marjana Dikaučiča je povedal, "da zaradi odprtih postopkov sploh ne bi smel postati minister za pravosodje." PREBERI ŠE Dikaučič osumljen davčne utaje. Tožilstvo zahteva sodno preiskavo Z interpelacijo ministrice za šolstvo bodo skušali znova dokazati, da je neprimerna za ta položaj, so dejali. Poleg že slišanih kritik, ji očitajo še kaos pred začetkom šolskega leta. PREBERI ŠE Prvi jesenski politični spopad interpelacija proti ministrici Kustečevi Če bi bili normalna država, noben od dvojice ne bi bil več minister," je povedal vodja poslanske skupine stranke SD Matjaž Han in dodal: "Želimo si, da bi potezo potegnil predsednik vlade in sam odstranil nesposobne ministre. Še bolje pa bi bilo, če bi odstopila celotna vlada." icon-expand Opozicija FOTO: POP TV