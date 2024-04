Po šestih let Mariborčana priznala krivdo zaradi dopinške afere

Dejansko se je danes pričakovalo nadaljevanje sojenja, ki se je jeseni lani po premoru zaradi čakanja na priče ter menjave sodnika in tožilca uradno začelo znova. Vabljenih je bilo več prič, med njimi nekdanja hrvaška atletinja Danijela Kuna, ki je obtožena obremenila na zaslišanju pred avstrijsko protidopinško komisijo, potem ko so jo leta 2017 po zmagi na maratonu v Linzu ujeli pri uživanju nedovoljenih poživil.

"Priznam in obžalujem očitano kaznivo dejanje," je dejal Šalamun. "Zelo mi je žal, kar sem storil, in to globoko obžalujem," je za njim dejal Špes. Na morebitna vprašanja nista želela odgovarjati.

Sodnik Gregor Pograjc je priznanja sprejel, saj so, kot je dejal, med drugim podprta s številnimi dokazi v spisu.

Tožilec Darko Simonič je glede na priznanja, pa tudi dosedanjo nekaznovanost obeh obtoženih, časovno oddaljenost storitve kaznivih dejanj ter njuno obžalovanje, predlagal za Šalamuna eno leto in dva meseca zapora. Za Špesa, ki mu je poleg kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog očital še kazniva dejanja s področja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje, pa je predlagal enotno kazen dve leti zapora.

Izrecno je povedal, da ne nasprotuje morebitni odslužitvi kazni z delom v splošno korist, saj verjame, da bo to zadostovalo, da obtoženca ne bosta več ponavljala tovrstnih kaznivih dejanj.

Sodnik je v izreku sodbe, na katerem obtožena nista bila več prisotna, sledil predlogu tožilstva. Obema obtoženima je prisodil tudi stransko denarno kazen (Šalamunu 1200 evrov in Špesu 3500 evrov) in povračilo protipravno pridobljene koristi (Šalamunu 400 evrov in Špesu 1760 evrov). Upošteval je možnost, da odslužita kazen z družbeno koristnim delom, ob čemer bosta lahko nadaljevala s svojim dosedanjim delom, sodišče ni našlo razlogov za oprostitev obtoženih stroškov sojenja, kar je predlagala obramba. Obema obtoženima pa se v kazen šteje čas, ki sta ga preživela v priporu.