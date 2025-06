Po silovitem neurju se vrača vročina, zvečer možne posamezne plohe

Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da bo današnji dan deloma jasen. Popoldan in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije pa bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do okoli 34 stopinj Celzija. Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev, ki bo sredi dneva in popoldneva predvsem po nižinah Primorske.