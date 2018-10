Po sivem ponedeljku v nadaljevanju tedna več sonca

V nadaljevanju dneva bo vreme Slovenijo delilo na dva dela. Na Primorskem in Notranjskem bo večinoma suho in deloma sončno, drugod pa bo sprva še oblačno s kakšno kapljo dežja ali manjšo ploho. Popoldne si bodo sončni žarki počasi utirali pot tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo, vendar do popolne razjasnitve še ne bo prišlo.

Kontrast med zahodom in vzhodom se bo poznal tudi pri temperaturah. Na Primorskem bodo te ob šibki burji dosegale visokih 24 stopinj Celzija, medtem ko bodo proti vzhodu zaradi več oblakov nižje. Pričakujemo okoli 18 ali 19 stopinj Celzija.

Napoved za gorski svet

Tudi v gorah se je nov teden začel z oblaki in meglo, iz oblačnega pokrova bodo popoldne gledali le najvišji vrhovi. Tu in tam bo občasno še rahlo deževalo, a bo količina padavin majhna. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 10, na 2500 metrov pa okoli 4 stopinje Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V torek bo na Primorskem in v visokogorju sončno in toplo, nižine osrednje in vzhodne Slovenije pa bo večji del dneva prekrivala nizka oblačnost, iz katere bo ponekod lahko rahlo rosilo. Več sonca nas čaka v sredo in četrtek, le po nižinah bo zjutraj megla, ki se bo po večjih kotlinah lahko zadržala do zgodnjega popoldneva. Jutranje temperature bodo večinoma med 5 in 10 stopinj Celzija, dnevne pa bodo v večjem delu države presegle 20 stopinj Celzija.