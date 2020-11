Po šivih ne pokajo le bolnišnice, temveč tudi pogrebne službe

Ker se virus lahko širi tudi po smrti okuženega, pogrebniki na covidne oddelke vstopajo v polni zaščitni opremi in s krstami pristopajo do umrlih. Kot pove Domen Kokalj , vodja sprejemne pisarne Žale: "Na vseh teh oddelkih smo v primeru smrti na koncu žal prisotni tudi mi. Za enega umrlega uporabimo tri komplete, ker pri nas delajo trije delavci oz. trije urejevalci z enim umrlim. Dnevno v novembru je približno osem do deset smrti v Ljubljani zaradi te bolezni. Vsa ta priprava na delo z umrlim za to boleznijo seveda podaljša tudi samo rokovanje z vsem skupaj, predvsem priprava, da se pravilno oblečeš v zaščitna sredstva in po vsem delu pravilno slečeš vsa ta zaščitna sredstva."

Zakaj takšna črna statistika?

Število smrti zaradi novega koronavirusa se povečuje po vsem svetu. Na vrhu seznama najbolj črnih držav - po številu umrlih na 100.000 prebivalcev - pa je te dni Slovenija. Da je takšna uvrstitev zgolj posledica načina štetja in da se vseh številk ne da primerjati, črno statistiko komentira infektologinja Mateja Logar: "Pri nas se pač držimo priporočil WHO, da pravzaprav vsi, ki so okuženi s covidom in so v tem obdobju, ko se smatrajo, da so kužni in v tem času umrejo, so nekako zabeleženi kot razlog smrti covid. Če pa gledamo ostale starostne skupine, je smrtnost v Sloveniji pravzaprav primerljiva oz. morda celo v nekaterih skupinah nižja kot v drugih državah."

Kot dodaja, ker je priliv bolnikov v bolnišnice še vedno velik, gre pričakovati, da bo tudi število umrlih v naslednjih dneh, verjetno tudi tednih, še vedno vztrajalo kar na visokih številkah.

Trenutno najbolj skrbi predvsem dejstvo, da je virus znova napadel večino domov za starejše. Še naprej pa se širi tudi med zdravstvenimi delavci. Kot so potrdili že v začetku tedna, je okužena večina zaposlenih na oddelku za interventno pulmologijo na Golniku.