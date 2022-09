Po škandalu vlada razrešila predstavnika ustanovitelja v svetu celjske bolnišnice

V celjski bolnišnici je sicer nedavno prišlo do zamenjave identitet dveh pacientov, zaradi česar so direktor bolnišnice Aleksander Svetelšek , strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank ponudili odstope. O tem je na torkovi seji odločal svet zavoda, ki pa ponujenih odstopov Svetelška in Vindišarja, kljub temu da ima država v svetu zavoda pet predstavnikov od devetih in da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan vztrajal, da mora vodstvo bolnišnice odditi, ni sprejel.

Kot je včeraj pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je za zamenjavo identitet bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnišnice. "Mislim, da je to vodstvo objektivno odgovorno. Pokazalo se je tudi v internem strokovnem nadzoru, do česa je prišlo, ampak kot rečeno, minister za zdravje nima pristojnosti za to, zato imamo svet zavoda. Pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega in tudi sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti," je še dodal. Svet zavoda, v katerem je večino imenovala aktualna oblast, pa je odločil drugače in odstopa direktorjev ni sprejel. Kot je pojasnil strokovni direktor Franc Vindišar, so vodilni v bolnišnici pripravili nove smernice za domove, da se zamenjava bolnikov ne bi več ponovila. Tudi če so reševalci na triažo res prinesli pomešane papirje dveh oskrbovancev istega doma, bi osebje bolnišnice to moralo zaznati, izpostavlja Loredan.