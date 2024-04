Po skoraj 100-milijonski podražitvi Bratuškova odredila revizijo projekta

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz določil Zakona o državni upravi, pozvala vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo, da se pred nadaljnjimi aktivnostmi v zvezi s projektom nadgradnje Železniške postaje Jesenice čim prej izvede ustrezno recenzijo projekta, po možnosti s strokovnjakom iz tujine, ki bo lahko podal tudi primerjave stroškov primerljivih tujih projektov, so sporočili z njenega ministrstva. Kot je navedla ministrica, se v zadnjem času v zvezi s tem projektom pojavljajo pomisleki, zato je potrebno še enkrat temeljito preveriti in ugotoviti, ali je obseg investicije, ki je načrtovana, potreben za nemoteno delovanje železniškega sistema v državi po izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom, ki bo po ocenah povečal število tovornih vlakov tudi na postaji Jesenice. Z ustrezno neodvisno strokovno recenzijo projekta bo mogoče verodostojno dognati, ali je obseg načrtovane investicije upravičen in potreben.



Zgodba ima dolgo brado. Prva nadgradnja se je načrtovala že leta 2020, ko je bil projekt ocenjen na dobrih 80 milijonov evrov, a je nato zaradi podražitve cena narasla na 137 milijonov. Tudi to pa kot kaže, ne bo dovolj, saj je najcenejši od treh ponudnikov za nadgradnjo postaje ponudil vrtoglavih 170 milijonov evrov.

"Če želimo narediti naše vlake hitrejše, se pravi, da bodo vozili hitreje in bodo ljudje bolj zadovoljni in bo več tovora na tirih, potem je ta posodobitev absolutno nujna in potrebna," je še prejšnji mesec vztrajala Bratuškova. In to za postajo, ki jo dnevno uporablja 600 potnikov, letno pa okoli 200 tisoč.