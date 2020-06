Po skoraj 1000 opravljenih testih v torek odkrili štiri nove okužbe

V ponedeljek so pristojni opravili 567 testov na koronavirus, od tega so bili trije pozitivni. Po eno novo okužbo so po podatkih vlade zabeležili v treh slovenskih mestih, in sicer v Krškem, Piranu in Postojni. Zaradi potrjene okužbe pri osnovnošolki na Jesenicah in osnovnošolcu v Novi Gorici ostajata v karanteni dva razreda šolarjev in njihovi razredničarki. Učenci tretjega razreda Osnovne šole Ludvika Pliberška v Mariboru so se medtem po 14-dnevni samoizolaciji znova vrnili v šolske klopi.

Po podatkih covid-19 sledilnika so pristojni v Sloveniji v torek opravili 986 testiranj na novi koronavirus, kar je največ v zadnjih nekaj dneh. Odkrili so štiri nove okužbe, in sicer dve v Ljubljani, eno v Kranju in eno v Jesenicah.

V jeseniški bolnišnici uspešno zajezili okužbe

Minevata dva tedna od ugotovljene okužbe z novim koronavirusom pri medicinski sestri v jeseniški bolnišnici. Kasneje so testiranja pokazala okužbo tudi pri enem bolniku.

V Splošni bolnišnici Jesenice so v ponedeljek znova testirali večji del zaposlenih in bolnike na gastroenterološkem oddelku, kjer je delala okužena sestra. V torek so ponovno testirali tudi devet zaposlenih, ki so bili zaradi stika z okuženo sodelavko in bolnikom v karanteni. Kot so za STA povedali v bolnišnici, so bili vsi brisi negativni, zato se zaposleni lahko vrnejo na delo.

Hkrati so danes odprli tudi gastroenterološki oddelek, ki so ga po zaznani prvi okužbi 4. junija preoblikovali v takoimenovani izolativni oddelek. Na oddelek v tem času niso sprejemali novih bolnikov, z obstoječimi pa so delale vedno iste ekipe. Še vedno pa velja prepoved obiskov v bolnišnici, vendar ne zaradi situacije v sami bolnišnici, temveč zaradi epidemiološke situacije na Jesenicah.