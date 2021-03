Po Sloveniji spomladanske čistilne akcije

Po več mestih po vsej državi so potekale tradicionalne čistilne akcije. Organizatorji akcij opozarjajo tudi na naraščanje količin odvržene embalaže za enkratno uporabo, saj jo v času pandemije, ko so restavracije in bari zaprti, bolj pogosto uporabljamo. Akcije so tako priložnost za osveščanje prebivalstva o pomembnosti čistega okolja.

V Ljubljani so tako pripravili čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano ter tradicionalno čiščenje Ljubljanice. Akcija s častitljivo 30-letno tradicijo je zaradi epidemije tudi letos potekala v prilagojenem obsegu, brez spremljevalnega programa in ob upoštevanju priporočil NIJZ. Ribiči so v dopoldanskih urah Ljubljanico čistili od Ribiškega doma Barje do Prul (izliva Gradaščice), kjer so odpadke ročno odlagali v vreče in kontejner na bregu. Smeti bodo nato odpeljali na deponijo ter naredili končno analizo in primerjavo s preteklimi leti. Običajno je čiščenje Ljubljanice potekalo ob zaključku celomesečne čistilne akcije Za lepšo Ljubljano, ki je pred svetovnim dnevom Zemlje, 22. aprila, ves mesec spodbujala k čiščenju javnih in drugih površin na območju ljubljanske občine. Ker pa se je v času epidemije precej poslabšal odnos do odlaganja odpadkov v naravi, so se letos odločili akcijo izpeljati prej in s tem spodbuditi mimoidoče, da tudi sami pripomorejo k čistejšemu okolju.

FOTO: Aljoša Kravanja

Na ljubljanski mestni občini namreč opažajo, da je epidemija covida-19 spremenila odnos nekaterih meščanov do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže "za s seboj" ter druženja in popivanja na zelenih površinah so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni, odpadki pa pogosto ležijo na tleh ali ob klopeh. Podobne, že tradicionalne akcije pripravljajo tudi v številnih drugih večjih in manjših občinah. Akcije so tudi priložnost za spremljevalne aktivnosti. Kranjski taborniki bodo denimo predstavili projekt Knjižnica stvari, s katerim bodo promovirali izposojo stvari, ki jih potrebujemo le občasno. V Novem mestu pa bodo na pobudo občanov, ki še posebej v zadnjem času opažajo prepolne ekološke otoke, tudi kot posledico večjih količin odpadkov zaradi dostav hrane v času epidemije, izvajali nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih. Čistilno akcijo uspešno izvedli tudi v Občini Moravske Toplice Da se pomena spodbujanja družbene in okoljske odgovornosti Občine Moravske Toplice, ki je na destinacijski ravni nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green, zavedajo tudi njeni občani, pravijo iz občine. Kot zgled dobre prakse s področja skrbi za urejeno in čisto okolje so se prebivalci občine Moravske Toplice, kot vsako leto doslej, udeležili tradicionalne, vendar aktualnim razmeram ustrezno prilagojene čistilne akcije, ki jo občina v vseh občinskih naseljih prireja v sodelovanju z Javno komunalnim podjetjem Čista narava.

FOTO: TIC Moravske Toplice

Čistilne akcije se je 20. marca v 25 naseljih udeležilo približno 700 udeležencev, v naseljih Fokovci, Suhi Vrh in Ivanovci pa so zaradi neugodnih vremenskih razmer čistilno akcijo preložili na 27. marec. Občina Moravke Toplice je poskrbela za maske, rokavice, razkužila in plastične vreče za smeti. "V naravi se je nabralo ogromno odvrženih odpadkov,"pravijo iz Občine Moravske Toplice, ki z doslednim upoštevanjem ukrepov dokazuje, kako pomembna je skupna skrb za okolje in kakšno moč imajo posamezniki, ko se povežejo za skupno dobro. "Zato se letos Občina Moravske Toplice še posebno iskreno zahvaljuje vsem udeležencem za nudeno pomoč in udeležbo,"so še sporočili.

