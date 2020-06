Po Sloveniji nalivi s sodro in drobno točo, najbolj moker bo petek

Po dveh nekoliko stabilnih dneh danes po Sloveniji spet nastajajo plohe in nevihte. Nekatere med njimi so tudi močnejše in prinašajo nalive s sodro ali drobno točo.

Kot vse kaže, nas bo zelo spremenljivo vreme s pogostimi plohami in nevihtami spremljajo vsaj do 15. junija. V tem tednu bo najbolj moker petek, v prihodnjem pa najverjetneje ponedeljek.

Sreda bo zelo podobna torku. Dopoldne bo sončno, popoldne pa bo več oblačnosti. Predvsem na zahodu in severu bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer in noč na četrtek. Nekatere nevihte bodo lahko spremljali lokalno močnejši nalivi s sunki vetra in točo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

icon-expand Petek bo deževen po vsej Sloveniji. FOTO: Thinkstock

V četrtek se bo jugozahodni veter krepil, z njim pa tudi dotok vlažnega zraka. Prevladovalo bo oblačno vreme s krajevnimi padavinami, predvsem plohami in nevihtami, ki bodo že zgodaj dopoldne nastajale v zahodni Sloveniji, čez dan pa se bodo širile tudi nad osrednje in jugovzhodne kraje. Na Štajerskem in v Prekmurju bo do večera ostalo večinoma suho. Petek bo deževen po vsej Sloveniji, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Nekoliko bolje kaže za soboto in nedeljo, čeprav povsem brez popoldanskih neviht še ne bo šlo. Spet bolj deževno bo na začetku prihodnjega tedna. Hujše vročine do sredine junija ne bo Z obratom vetra na jugozahodno smer se bomo v prihodnjih dneh počasi vzpenjali po temperaturni lestvici, a hujše vročine vsaj do 15. junija skoraj zagotovo še ne bo. Na vreme pri nas bodo namreč še naprej vplivali višinski cikloni s hladnejšim zrakom, ki bodo predvsem ob popoldnevih povzročali nastanek krajevnih ploh in neviht.