Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Po slovenskih avtocestah se vijejo kolone, največja pred Karavankami

Ljubljana, 29. 08. 2026 10.50 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.V. STA
Tovornjaki na avtocesti

Zadnji avgustovski konec tedna je zgoščen promet na primorski avtocesti v smeri proti Obali, zaradi vračanja turistov s počitnic pa nastajajo zastoji tudi v smeri iz notranjosti države proti severu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj dolg 2,5 kilometra, na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj pa skoraj kilometer.

Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag zaradi uravnavanja prometa občasno zapira predor Karavanke v smeri proti Sloveniji. Zastoj je zato nastal tudi na severni strani predora.

Na Gorenjskem je območje zastojev tudi med Lescami in Bledom. Cesto iz Kranjske Gore čez Vršič v Trento pa bodo zaradi prireditve danes med 10.30 in 13.30 zaprli.

Gneča na cesti
Gneča na cesti
FOTO: Shutterstock

Zastoji v smeri proti morju se začnejo že na zahodni ljubljanski obvoznici, kjer je med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Kopru kolona vozil dolga 3,2 kilometra. O zastojih v dolžini nekaj kilometrov nato Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča tudi z odsekov primorske avtoceste med Kozarjami, Brezovico in Vrhniko, med Logatcem in Uncem ter med Uncem in Postojno.

Na Obali so zastoji na posameznih odsekih državne ceste Šmarje - Dragonja, prav tako pa tudi na cestah Šmarje - Koper in Sečovlje - Izola.

Na štajerski avtocesti je promet zgoščen pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, zaradi del pa tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti se vožnja podaljša zaradi velikega števila vozil na odseku med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

Zaključujejo se počitnice doma in v nekaterih sosednjih deželah. Prometnoinformacijski center opozarja, da je zato vse do septembra pričakovati vračanje turistov ter več prometa po Sloveniji, predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

promet zastoj gneča

Med polisom in kozmopolisom: Kaj je Evropa?

Nova telovadnica jeseni, nov vrtec čez tri leta

24ur.com Zastoji na slovenskih cestah, najdaljši na gorenjski avtocesti
24ur.com Na cestah vse daljši zastoji: najhuje pred predorom Karavanke
24ur.com Večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti, pot daljša za več kot pol ure
24ur.com Zastoji pred predorom Karavanke, pred Šentiljem in na meji s Hrvaško
24ur.com Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora, na primorski pa Ljubljane
24ur.com Promet na avtocestah se je popoldne umiril
24ur.com Na cestah po državi zastoji, kilometrske kolone proti hrvaškemu morju
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
travc
29. 08. 2026 11.54
Avto cesta me ne vidi.
Odgovori
0 0
VP87
29. 08. 2026 11.18
A Vrtovec se ne bo nič slikal ?
Odgovori
+0
1 1
?iro123
29. 08. 2026 11.14
Kr naj čakajo, saj imajo časa na pretek. Bojo na oni strani meje tut stali pa upam, da se bojo tut bunli.
Odgovori
0 0
roberto1234
29. 08. 2026 10.58
standard
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Zakaj imate po dopustu težave s prebavo? Strokovnjaki razlagajo, kaj se dogaja v telesu
Zakaj imate po dopustu težave s prebavo? Strokovnjaki razlagajo, kaj se dogaja v telesu
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
dominvrt
Portal
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907