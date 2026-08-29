Po slovenskih avtocestah se vijejo kolone, največja pred Karavankami

Na Gorenjskem je območje zastojev tudi med Lescami in Bledom. Cesto iz Kranjske Gore čez Vršič v Trento pa bodo zaradi prireditve danes med 10.30 in 13.30 zaprli.

Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag zaradi uravnavanja prometa občasno zapira predor Karavanke v smeri proti Sloveniji. Zastoj je zato nastal tudi na severni strani predora.

Zastoji v smeri proti morju se začnejo že na zahodni ljubljanski obvoznici, kjer je med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Kopru kolona vozil dolga 3,2 kilometra. O zastojih v dolžini nekaj kilometrov nato Prometnoinformacijski center za državne ceste poroča tudi z odsekov primorske avtoceste med Kozarjami, Brezovico in Vrhniko, med Logatcem in Uncem ter med Uncem in Postojno.

Na Obali so zastoji na posameznih odsekih državne ceste Šmarje - Dragonja, prav tako pa tudi na cestah Šmarje - Koper in Sečovlje - Izola.

Na štajerski avtocesti je promet zgoščen pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, zaradi del pa tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti se vožnja podaljša zaradi velikega števila vozil na odseku med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

Zaključujejo se počitnice doma in v nekaterih sosednjih deželah. Prometnoinformacijski center opozarja, da je zato vse do septembra pričakovati vračanje turistov ter več prometa po Sloveniji, predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.