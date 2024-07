Po slovesu Anite Ogulin ZPM zbrala skoraj 45.000 evrov

Anitin sklad so na ZPM Ljubljana Moste-Polje ustanovili, saj so pri obiskih na terenu in vsakodnevnem delu z uporabniki opazili močno potrebo po takojšnjem kritju življenjskih stroškov in nujnih izdatkov za osnovno preživetje. Hitro reševanje težav je namreč izrednega pomena za preprečevanje njihovega poglabljanja, so sporočili iz ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Poudarili so, da je pomoč državnih institucij velikokrat prepočasna, Anitin sklad pa bo omogočal hitro reševanje drastičnih in najtežjih primerov, so pojasnili ob ustanovitvi sklada.