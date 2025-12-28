Naslovnica
Po smrti 37-letnika tožilstvo vložilo obtožnico zoper šest policistov

Ljubljana, 28. 12. 2025 19.40 pred 36 minutami 2 min branja 21

Avtor:
Anže Božič
Slovenska policija

So ljubljanski policisti lani - med vklepanjem agresivnega 37-letnika - prekoračili pooblastila, ali so res odgovorni, da je pri tem umrl? Kar šest policistov in policistk bo moralo sesti na zatožno klop zaradi tragičnega dogodka. Tožilstvo enega od njih sumi, da je povzročil smrt iz malomarnosti, petim očita, da pokojnemu niso nudili prve pomoči. Kako se odzivajo sorodniki žrtve in kaj zdaj na očitke odgovarja Policija?

Čopova ulica, 8. decembra lani. Armin Djutović je razgrajal na terasi enega od gostinskih lokalov in brez razloga udaril nizozemskega turista. Policisti so nasilneža kmalu prijeli, ker se je temu upiral, so uporabili prisilna sredstva. A tu se je prava drama šele začela.

"Šest minut je bil brez zraka, z glavo obrnjeno v tla. Kot en pes, po domače povedano. Sredi centra Ljubljane. On je bil možgansko mrtev in to se je potem tudi dokazalo. Obdukcija je to dokazala," danes trdi brat pokojnika Adel.

Sorodniki so prepričani, da so policisti ravnali nezakonito in s preveč sile. Zato so tragični incident pod lupo vzeli na notranjem ministrstvu in pred dvema mesecema ugotovili, "da so torej policisti in policistke PU Ljubljana nepravilno uporabili strokovni prijem davljenja. Torej že na obvladanem človeku in da mu tudi niso pravočasno nudili tiste prve pomoči, preden so prišli reševalci," razloži novinarska kolegica Večera Damijana Žist, ki je primer podrobno spremljala od prvega zapleta. 

Dobro leto kasneje pa še reakcija specializiranega državnega tožilstva, ki je proti šesterici policistov vložilo neposredno obtožnico. "To pomeni, da ni bilo sodne preiskave. Zoper enega policista, ki mu očita povzročitev smrti iz malomarnosti zoper Armina Djutovića. Petim policistom in policistkam, ki so bili na intervenciji, pa opustitev pomoči," še pojasnjuje Žistova.

"Da so policaji prišli, da so uporabili prisilna sredstva, vse to je normalno in to podpiram. Kot državljanu mi je to vse sprejemljivo in tako mora biti. Ne sprejemem pa tega, da se izvaja nasilje nad nekom, da se potem to prikriva. In da se v bistvu ljudi ubija," poudarja brat.

Kaj odgovarjajo na Policiji?

Na Policijski upravi Ljubljana, kjer je šesterica po neuradnih informacijah še vedno v uniformi, zadeve vsebinsko ne komentirajo. "Glede vprašanj lahko pojasnimo, da v zadevi potekajo notranjevarnostni postopki, saj so končne ugotovitve v veliki meri odvisne od preiskave na tožilstvu, ki še ni končana. Prav tako poteka predkazenski postopek, policija pa je na Specializirano državno tožilstvo odstopila vso razpoložljivo dokumentacijo."

Šesterica policistov do pravnomočne razsodbe velja za nedolžne. Končno besedo bo imelo sodišče. Žal pa je moral pri tem umreti oče šestih mladoletnih otrok, kar je za družino nepopravljivo.

policija smrt obtožnica Ljubljana

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Con-vid 1984
28. 12. 2025 20.17
Golobovi ujčkajo kriminalce, nič novega, to so/ste ovce izvolile.
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 12. 2025 20.16
Edina sreča, da se je Šutar združil, kot je bilo poročajo na RTV.
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 12. 2025 20.16
*zgrudil
Odgovori
0 0
Spectator936
28. 12. 2025 20.13
Oce šestih otrok gre razgrajat v gostilni. Lep vzor, fajst človek res
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
28. 12. 2025 20.12
Žalostno pa takšna država. Saj niso ubili poštenega človeka ampak kriminalca. Sedaj pa bodo nastradali pošteni policisti. Kateri policaj bo še sploh šel na intervencijo, če je v državi vsak kriminalec vreden več kot on.
Odgovori
+4
4 0
Racional-ec
28. 12. 2025 20.10
Pa ta brat bluzi zdj tu, naj pove kolikokrat je sam klical policijo zaradi pokoj ega brata in koliko gorja je ta prinesel otrokom
Odgovori
+7
7 0
Racional-ec
28. 12. 2025 20.09
Ne povejo pa da je bil narkoman, ter da je obdukcija pokazala odpoved srca zaradi prevelike kolicine zauzitih prepovedanoh drog…to elegantno zamolcijo.
Odgovori
+8
8 0
jazpatipažidanamarela
28. 12. 2025 20.05
Marsikje se ubija legalno ljudi npr. v upokojenskih domovih, zaporih itd. samo nezainteresiranost in nesumljivost na prvi pogled mora obstajati.
Odgovori
+0
1 1
jazpatipažidanamarela
28. 12. 2025 20.07
Glede tega problematika pa bogve koliko bi jih še nastradalo od njega. Mogoče bi celo koga ubil.
Odgovori
+0
1 1
kokicas
28. 12. 2025 20.04
Tukaj se naj predcavi javnosti enkrat cela zgodba. Zakaj je policija sploh bila poklicana na kraj in ga uklenila oz začela postopek z njim in kaj je ta fant delal?
Odgovori
+12
12 0
Jožajoža
28. 12. 2025 20.04
iz lune se vidi, da se za to ovadbo skivajo janšisti
Odgovori
-9
0 9
DAEMONIUM
28. 12. 2025 20.03
Da se ne pozabi kaj počne ta levičarska vlada, med ostalim tudi to: "Pred 14 dnevi so se cene goriv na mednarodnih trgih znižale, a je vlada z višjimi trošarinami preprečila pocenitev dizla za skoraj sedem centov na liter, opozarjajo Finance."
Odgovori
+5
5 0
SlovenecSI
28. 12. 2025 20.03
Bratec, če se je nasilno spravil na nizozemskega turista, zakaj ne bi šli policisti nasilno nanj. V arabskem svetu se tega ne upa nihče, ga natolčejo ko mačka. Kdor ne uživa nima nikoli opravka s policijo.
Odgovori
+6
7 1
kinimod
28. 12. 2025 20.02
Kdo je pisal zakon ?
Odgovori
+1
1 0
SlovenecSI
28. 12. 2025 20.01
Ni škode, kaj pa je otresel. V ZDA bi ga že počili.
Odgovori
+8
9 1
tavbix
28. 12. 2025 20.00
Tudi vsi novinarji, tožilci in sodniki bodo nasankali...tisti, ki omenjajo karkoli v zvezi z mafijo Jankolopovića.
Odgovori
+5
5 0
Artechh
28. 12. 2025 19.59
Tle so jih 6 uklenili, ki so nekoga prijel ker je razbijal? V Novem Mestu pa sam enega, medtem ko jih je delovalo 20 kot tolpa pri umoru. Cestitam tozilci, sodniki, samo potrjujete kaj ste
Odgovori
+6
6 0
bohinj je zakon
28. 12. 2025 19.58
Rom. Začelo se je.
Odgovori
0 0
Perovskia
28. 12. 2025 19.56
Ce se nebi upiralin verbalno spravil na policiste, dobtega nebi prišlo.
Odgovori
+14
15 1
nemski_ovcar
28. 12. 2025 19.49
Policaji krivi, a tip je razbijal in udaril turista....prav mu je...policaji rabijo nagrado
Odgovori
+13
15 2
bibaleze
