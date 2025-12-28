Po smrti 37-letnika tožilstvo vložilo obtožnico zoper šest policistov

Čopova ulica, 8. decembra lani. Armin Djutović je razgrajal na terasi enega od gostinskih lokalov in brez razloga udaril nizozemskega turista. Policisti so nasilneža kmalu prijeli, ker se je temu upiral, so uporabili prisilna sredstva. A tu se je prava drama šele začela.

"Šest minut je bil brez zraka, z glavo obrnjeno v tla. Kot en pes, po domače povedano. Sredi centra Ljubljane. On je bil možgansko mrtev in to se je potem tudi dokazalo. Obdukcija je to dokazala," danes trdi brat pokojnika Adel.

Sorodniki so prepričani, da so policisti ravnali nezakonito in s preveč sile. Zato so tragični incident pod lupo vzeli na notranjem ministrstvu in pred dvema mesecema ugotovili, "da so torej policisti in policistke PU Ljubljana nepravilno uporabili strokovni prijem davljenja. Torej že na obvladanem človeku in da mu tudi niso pravočasno nudili tiste prve pomoči, preden so prišli reševalci," razloži novinarska kolegica Večera Damijana Žist, ki je primer podrobno spremljala od prvega zapleta.

Dobro leto kasneje pa še reakcija specializiranega državnega tožilstva, ki je proti šesterici policistov vložilo neposredno obtožnico. "To pomeni, da ni bilo sodne preiskave. Zoper enega policista, ki mu očita povzročitev smrti iz malomarnosti zoper Armina Djutovića. Petim policistom in policistkam, ki so bili na intervenciji, pa opustitev pomoči," še pojasnjuje Žistova.

"Da so policaji prišli, da so uporabili prisilna sredstva, vse to je normalno in to podpiram. Kot državljanu mi je to vse sprejemljivo in tako mora biti. Ne sprejemem pa tega, da se izvaja nasilje nad nekom, da se potem to prikriva. In da se v bistvu ljudi ubija," poudarja brat.