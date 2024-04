Po smrti novorojenčice pozivi k ažurnemu obveščanju patronažnih služb

Patronažne medicinske sestre spremljajo človeka v njegovem domačem okolju, od rojstva pa vse do smrti. Urška Pospiš je vodja patronažnega varstva v ZD Ljubljana. "Naslednji dan, ko pridejo iz porodnišnice, morajo mamice poklicati, da so prišle iz porodnišnice, mi vzamemo kontaktne podatke, gremo pa v roku 24 ur. Tako da tisti dan, ko mamica pokliče, tisti dan gremo potem na obisk."

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje si želijo odgovornost za obveščanje o rojstvu otroka spet prenesti na Porodnišnice, kot jim to nalaga Pravilnik o izvajanju preventive na primarni ravni, razloži Martina Horvat. "Kljub temu se zadnjih 15 let dogaja, da patronažna varstva ne prejmejo tega obvestila iz porodnišnice, razen v enem primeru, v ostalih primerih pa bodisi v večini naložijo mamicam, da prijavo poroda, to je en obrazec, same ga nesejo na patronažno službo."

V enem od večjih zdravstvenih domov pa patronažna služba sama vsakodnevno obišče porodnišnico in zabeleži nova rojstva. "Ravno mamice, ki so najbolj ranljive, ne najdejo poti do patronaže iz različnih razlogov in tam, kjer bi ona dejansko s tem obiskom v prvih 24 urah po prihodu iz porodnišnice lahko naredila veliko dobrega, za to izve veliko prepozno," opozarja Horvatova.

"Lahko pride do vnetih popkov, dojenje se težje vzpostavi, zlatenica slabše izzveneva, otroci so tudi bolj razdražljivi, predvsem so pa mamice tudi bolj v stresu, ker ne obvladajo več otrok," možne stiske opiše Pospiševa.

Žal se lahko zgodijo tudi najbolj tragični primeri, kot je bil letos februarja, ko so na urgenco v Murski Soboti pripeljali sedemmesečno dojenčico, ki je kljub oživljanju umrla. Ob tem pa se je izkazalo, da Zdravstveni dom Murska Sobota o nosečnosti mame sploh ni imel podatkov, saj o tem ni dala uradne prijave.