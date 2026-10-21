Po smrti triatlonca: kaj večurni napor pomeni za človeka?

Triatlon zahteva izjemno telesno, pa tudi psihično pripravljenost in dobro poznavanje lastnih meja, še opozarjajo strokovnjaki. Kako se na takšen napor pripravljajo tekmovalci?

Kako zahtevni so ekstremni vzdržljivostni izzivi, dobro ve Iztok Deželak. Na julijskem petkratnem Ironmanu je skupaj plaval, kolesaril in tekel kar 92 ur, spal pa le štiri. "Ne bom rekel, da se imaš v tisti coni prijetno, ni prijetno. Velikokrat ni prijetno, je težko, velikokrat po malem trpimo, ampak očitno smo takšni ljudje."

Že enkratni Ironman, ki obsega 226 kilometrov, je velik izziv. Tekmovalci morajo najprej preplavati slabe štiri kilometre, nato prekolesariti 180 kilometrov in za konec preteči še cel maraton. "To je za mišice, tetive, sklepe, živčni in kardiovaskularni sistem pač izjemno zahtevno," pravi kineziolog Simon Potokar.

Deželak pa: "Vemo, da je v vseh športih riziko /.../ Pri tratlonu, nevem, seveda je riziko. Kar se je zdaj zgodilo ni osamljen primer, voda je sama po sebi nevarna, plavanje na dolge razdalje je lahko nevarno."

Dr. Nada Rotovnik Kozjek iz onkološkega inštituta, sicer 30-kratna ironman tekmovalka pravi, da je šport namenjen temu, da imamo veselje. "Ni namenjen, da bi z njim ogrožali svoje zdravje, prej obratno. Če se nekdo odloči, da bo s tovrstnimi načini vadbe začel kasneje, pri več kot 50 letih, ali pa je morda kronični bolnik, je pa prav, da ima vsaj osnovni zdravstveni pregled."

Vzrok smrti 54-letnega Slovenca, ki je tekmoval na polovičnem Ironmanu, še ni znan. Dr. Rotovnik Kozjek pa ob tem poudarja, da so na tekmovanjih vedno prisotni številni prostovoljci in reševalci, ki skrbijo za pomoč. "Kadarkoli, kjerkoli se ti kaj zgodi, je tam nekdo, ki bo nekoga poklical, tako da so moje izkušnje zelo pozitivne."

Kot pravi, so takšne izkušnje lahko varne, če je športnik zdrav, dobro telesno pripravljen in ustrezno treniran. Ključno pa je, da pozna svoje telo in njegove meje ."Rekel bi, da je pri ironmanu prehrana in hidracija četrta disciplina - brez ustreznega vnosa ironmana ni," poudarja kineziolog Potokar.

In kako se na več kot tisoč kilomentrov dolg triatlon pripravil Iztok Deželak? "Jaz mislim, da za takšen podvig težko rečeš: 'Pripravljal sem se eno leto'. So leta in leta izkušnje, 15 let triatlona in drugega športa, ker mogoče te tri discipline niso dovolj, moraš dodajati tudi druge stvari, da si na to pripravljen."

Pomemben del priprav je zato tudi trening psihične vzdržljivosti, ki je skoraj tako pomembna kot vrhunska telesna pripravljenost.