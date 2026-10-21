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Po smrti triatlonca: kaj večurni napor pomeni za človeka?

Poreč, 21. 10. 2026 19.39 pred 55 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Gorski tek

Med triatlonsko tekmo Ironman v Poreču je v nedeljo umrl slovenski triatlonec. To pa ni bila prva smrt na tem vzdržljivostnem tekmovanju. Med plavanjem ga je obšla slabost, reševalci mu kljub kljub hitremu posredovanju niso mogli več pomagati. Njegova tragična smrt pa je znova odprla vprašanja o varnosti vzdržljivostnih ekstremnih športov.

Triatlon zahteva izjemno telesno, pa tudi psihično pripravljenost in dobro poznavanje lastnih meja, še opozarjajo strokovnjaki. Kako se na takšen napor pripravljajo tekmovalci?

Kako zahtevni so ekstremni vzdržljivostni izzivi, dobro ve Iztok Deželak. Na julijskem petkratnem Ironmanu je skupaj plaval, kolesaril in tekel kar 92 ur, spal pa le štiri. "Ne bom rekel, da se imaš v tisti coni prijetno, ni prijetno. Velikokrat ni prijetno, je težko, velikokrat po malem trpimo, ampak očitno smo takšni ljudje."

Že enkratni Ironman, ki obsega 226 kilometrov, je velik izziv. Tekmovalci morajo najprej preplavati slabe štiri kilometre, nato prekolesariti 180 kilometrov in za konec preteči še cel maraton. "To je za mišice, tetive, sklepe, živčni in kardiovaskularni sistem pač izjemno zahtevno," pravi kineziolog Simon Potokar.

Deželak pa: "Vemo, da je v vseh športih riziko /.../ Pri tratlonu, nevem, seveda je riziko. Kar se je zdaj zgodilo ni osamljen primer, voda je sama po sebi nevarna, plavanje na dolge razdalje je lahko nevarno."

Dr. Nada Rotovnik Kozjek iz onkološkega inštituta, sicer 30-kratna ironman tekmovalka pravi, da je šport namenjen temu, da imamo veselje. "Ni namenjen, da bi z njim ogrožali svoje zdravje, prej obratno. Če se nekdo odloči, da bo s tovrstnimi načini vadbe začel kasneje, pri več kot 50 letih, ali pa je morda kronični bolnik, je pa prav, da ima vsaj osnovni zdravstveni pregled."

Vzrok smrti 54-letnega Slovenca, ki je tekmoval na polovičnem Ironmanu, še ni znan. Dr. Rotovnik Kozjek pa ob tem poudarja, da so na tekmovanjih vedno prisotni številni prostovoljci in reševalci, ki skrbijo za pomoč. "Kadarkoli, kjerkoli se ti kaj zgodi, je tam nekdo, ki bo nekoga poklical, tako da so moje izkušnje zelo pozitivne."

Kot pravi, so takšne izkušnje lahko varne, če je športnik zdrav, dobro telesno pripravljen in ustrezno treniran. Ključno pa je, da pozna svoje telo in njegove meje ."Rekel bi, da je pri ironmanu prehrana in hidracija četrta disciplina - brez ustreznega vnosa ironmana ni," poudarja kineziolog Potokar. 

In kako se na več kot tisoč kilomentrov dolg triatlon pripravil Iztok Deželak? "Jaz mislim, da za takšen podvig težko rečeš: 'Pripravljal sem se eno leto'. So leta in leta izkušnje, 15 let triatlona in drugega športa, ker mogoče te tri discipline niso dovolj, moraš dodajati tudi druge stvari, da si na to pripravljen."

Pomemben del priprav je zato tudi trening psihične vzdržljivosti, ki je skoraj tako pomembna kot vrhunska telesna pripravljenost.

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KOMENTARJI6

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Duh8
21. 10. 2026 20.28
Ok "razumem" ,da se greš to pri 20,25 letih. Ne pa pri 50+. In kaj človeku v življenju manjka,da potrebuje take napore? Je lažje vse potlačiti, se dati v šport kot pa delati na sebi in ugotoviti vzrok takšnega početja?🤔
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0 0
Eksiflajs96
21. 10. 2026 20.25
To je moteno, tud ljudje k se grejo tega so kuku, kje ste kdaj vidl ksno zival dab se sla takh traparij..
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0 0
borjac
21. 10. 2026 20.16
Enostavno ne vem kaj si tile petdesetletniki v svoji glavi sploh zamišljajo , da bodo premagali naravo in leta ???? Odgovornost je osebno njihova in samo njihova.
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+1
2 1
pojokov
21. 10. 2026 20.25
zakaj pa misliš da se mlajšemu rekreativcu to ne more zgodit?
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0 0
pojokov
21. 10. 2026 19.55
mogoče bi blo pametno uvesti obvezno zdravniško potrdilo tudi za rekretivce ;)
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+1
1 0
bossanoga
21. 10. 2026 19.50
Nastopiti na triatlonu še ne pomeni, da si pameten...
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+1
1 0
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