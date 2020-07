Po smrtni nesreči na Soči sestanek o ukrepih za zagotavljanje varnosti kopalcev

Po njegovi oceni bi bilo najbolje na dvig gladine vode opozoriti z zvočnim in vidnim signalom. "Tako bi bili vsi kopalci in ostali neposredno na lokaciji opozorjeni, da se bo voda kmalu dvignila in bi se lahko pravočasno umaknili. Treba bo dodati tudi napise v tujih jezikih," je izpostavil.

Kot so pojasnili v SENG, so z Miklavičevo pobudo seznanjeni in so pripravljeni aktivno sodelovati pri iskanju ustreznih rešitev.

"Družba SENG ni upravljavec omenjenega območja. Na tem območju dosledno izpolnjujemo obveznosti, določene s koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije," so dejali.

Hidroelektrarna Solkan po njihovih navedbah obratuje skladno z veljavno koncesijsko pogodbo ter skladno z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji.

Skladno s tem se gibljejo tudi pretočne količine dolvodno jezu hidroelektrarne Solkan, način obratovanja pa se vsakodnevno oziroma tudi večkrat dnevno usklajuje, glede na potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije, so dodali.

To v praksi po njihovih pojasnilih pomeni, da elektrarna v določenih terminih v dnevu obratuje z minimalnim pretokom v višini približno 15 kubičnih metrov na sekundo, v določenih terminih pa se ti pretoki povečajo do 120 kubičnih metrov na sekundo.

"Kot rečeno, vse to narekujejo potrebe elektroenergetskega sistema. Gre za obratovanje v normalnih razmerah, torej zunaj obdobij visokih vod," so navedli in dodali: "Pri obratovanju elektrarne striktno upoštevamo vse predpisane ukrepe in dovoljene postopke."