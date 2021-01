Po sneženju bo pritisnil mraz

Čeprav je kazalo drugače, je večji del Slovenije včeraj vendarle pobelil sneg, sneženje se je ponekod nadaljevalo tudi ponoči. Sneg je bil zelo suh, zato se ga je kljub majhni količini padavin ponekod nabralo kar veliko - največ v Kočevju, kjer se je po podatkih Arsa skromna 4-centimetrska snežna odeja v zadnjih 24 urah odebelila na 25 centimetrov. Če bi 21 centimetrov novozapadlega snega stalili, bi dobili le dobrih 9 milimetrov vode, kar je izjemno malo, saj običajno en centimeter snega vsebuje en milimeter vode. Tako suh sneg je zelo lahek, zato ga veter zlahka prenaša naokoli. V višjih legah širšega Ribniško-Kočevskega območja so včeraj čez dan in ponoči posledično nastajali več kot pol metrski snežni zameti.

Tudi ponekod na Dolenjskem in v Beli krajini je lokalno zapadlo okoli 10 centimetrov suhega snega, drugod pa manj. In če smo bili vajeni, da je sneženju po nižinah v preteklih tednih hitro sledila odjuga, bo tokrat drugače. Ob koncu tedna v naše kraje prvič po februarju 2018 prihaja celo ledeno mrzel buran. To je veter iz Sibirije, ob katerem pri nas običajno izmerimo najnižje temperature.

V krajih s snežno odejo bodo jutra zelo mrzla

Ponedeljek bo na Primorskem in Gorenjskem sončen, drugod bo sprva še oblačno. Rahlo sneženje bo dopoldne povsod ponehalo, najkasneje na Kočevskem in v Beli krajini. Popoldne se bo postopno jasnilo, prav tako bo slabela burja na Primorskem. V večjem delu Slovenije bodo popoldanske temperature od 1 do 3, na Primorskem od 5 do 7. Precej hladneje bo v alpskih dolinah, kjer bo okoli –5 stopinj Celzija.

V noči na torek se bo veter marsikje povsem polegel, zato bo torkovo jutro kar mrzlo. V večjem delu države bodo temperature od –10 do –5, na mrazu izpostavljenih legah s snežno odejo se bo lahko ohladilo tudi pod –15 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo sončno, popoldne pa se bo prehodno pooblačilo, a bo ostalo suho. V noči na sredo se bo spet zjasnilo.

Sreda bo pod vplivom okrepljenega severozahodnega vetra verjetno najlepši dan tedna, saj oblakov na nebu skoraj ne bo, zaradi suhega zraka pa bo modrina neba zelo izrazita. Popoldne bomo v večjem delu države izmerili okoli 5 stopinj Celzija.