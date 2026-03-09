Po sobotnem razgrajanju v središču Maribora lažje poškodovana ena oseba

Skupini oseb, domnevno povezani z nogometnimi navijaškimi skupinami, sta v soboto zvečer po navedbah očividcev razgrajali po Poštni ulici v središču Maribora. Zamaskirane osebe z baklami in palicami so po poročanju časnika Večer razbijale inventar lokalov in ogrožale goste. Na Policijski upravi (PU) Maribor so pojasnili, da je bilo na kraj napotenih več policijskih patrulj, ki so s pravočasno intervencijo in izvajanjem ustreznih ukrepov preprečili neposredni stik in morebitne množične kršitve med obema skupinama oseb.

"V Mestni občini Maribor obsojamo vsakršno nasilje, vandalizem in neodgovorno ravnanje v našem mestu," so ob tem na družbenem omrežju Facebook zapisali na občini. "Hitro in strokovno posredovanje policije je preprečilo hujše posledice, vendar to ne more biti opravičilo za uničevanje in vandaliziranje ... Za nasilje, vandalizem in uničevanje javnega prostora v našem mestu ni prostora," so dodali. Na PU Maribor so danes ponovili, da so policisti hitro in učinkovito odreagirali na dogajanje v mestu in z napotitvijo razpoložljivih policijskih enot preprečili poškodovanje več oseb, poškodovanje večjega števila objektov in neposredni stik nasprotnih navijaških skupin.

"Policisti so v navedenem času že izvajali druge naloge v centru mesta in so tudi sami neposredno zaznali večjo skupino zamaskiranih oseb, več jih je imelo tudi palice. Tam navzoči policisti so na kraju takoj začeli izvajanje temeljnih aktivnosti za zavarovanje življenja in premoženja, obenem pa so na kraj nemudoma napotili več policijskih patrulj iz policijskih enot z območja Maribora in okolice. Glede na okoliščine in dogajanje na kraju so pri opravljanju policijskih nalog policisti ves čas ocenjevali, katere odločitve in policijska pooblastila bodo v danem trenutku in glede na situacijo lahko izvedli za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti," so povedali za STA.

(slika je simbolična) FOTO: Damjan Žibert

Ena oseba lažje poškodovana, poškodovan tudi gostinski lokal in osebno vozilo