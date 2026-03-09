Naslovnica
Črna kronika

Po sobotnem razgrajanju v središču Maribora lažje poškodovana ena oseba

Maribor, 09. 03. 2026 16.42 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Green Dragons

Po sobotnem razgrajanju domnevno pripadnikov navijaških skupin v središču Maribora občina poziva k odgovornemu ravnanju in spoštovanju javnega reda. Policisti medtem še naprej zbirajo obvestila in dokaze o storilcih. Po doslej zbranih informacijah je bila ena oseba lažje poškodovana, poškodovana pa sta bila tudi gostinski lokal in osebno vozilo.

Skupini oseb, domnevno povezani z nogometnimi navijaškimi skupinami, sta v soboto zvečer po navedbah očividcev razgrajali po Poštni ulici v središču Maribora. Zamaskirane osebe z baklami in palicami so po poročanju časnika Večer razbijale inventar lokalov in ogrožale goste.

Na Policijski upravi (PU) Maribor so pojasnili, da je bilo na kraj napotenih več policijskih patrulj, ki so s pravočasno intervencijo in izvajanjem ustreznih ukrepov preprečili neposredni stik in morebitne množične kršitve med obema skupinama oseb.

"V Mestni občini Maribor obsojamo vsakršno nasilje, vandalizem in neodgovorno ravnanje v našem mestu," so ob tem na družbenem omrežju Facebook zapisali na občini. "Hitro in strokovno posredovanje policije je preprečilo hujše posledice, vendar to ne more biti opravičilo za uničevanje in vandaliziranje ... Za nasilje, vandalizem in uničevanje javnega prostora v našem mestu ni prostora," so dodali.

Na PU Maribor so danes ponovili, da so policisti hitro in učinkovito odreagirali na dogajanje v mestu in z napotitvijo razpoložljivih policijskih enot preprečili poškodovanje več oseb, poškodovanje večjega števila objektov in neposredni stik nasprotnih navijaških skupin.

"Policisti so v navedenem času že izvajali druge naloge v centru mesta in so tudi sami neposredno zaznali večjo skupino zamaskiranih oseb, več jih je imelo tudi palice. Tam navzoči policisti so na kraju takoj začeli izvajanje temeljnih aktivnosti za zavarovanje življenja in premoženja, obenem pa so na kraj nemudoma napotili več policijskih patrulj iz policijskih enot z območja Maribora in okolice. Glede na okoliščine in dogajanje na kraju so pri opravljanju policijskih nalog policisti ves čas ocenjevali, katere odločitve in policijska pooblastila bodo v danem trenutku in glede na situacijo lahko izvedli za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti," so povedali za STA.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična)
FOTO: Damjan Žibert

Ena oseba lažje poškodovana, poškodovan tudi gostinski lokal in osebno vozilo

Po doslej zbranih informacijah je bila ena oseba lažje poškodovana, poškodovana pa sta bila tudi gostinski lokal in osebno vozilo. Točna materialna škoda še ni znana.

Policisti so izvedli več postopkov ugotavljanja identitete, pri čemer so v skupini identificirali tudi tuje državljane. "Naše aktivnosti so bile v prvi vrsti usmerjene v zaščito življenja in premoženja ljudi, preprečitev kaznivih dejanj ali prekrškov, šele v nadaljevanju pa v preiskavo že storjenih prekrškov ali kaznivih dejanj ter ustrezno sankcioniranje kršiteljev. V okviru intervencije obravnavamo kazniva dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil glede morebitnih posamičnih kršitev javnega reda in miru in bodo po vseh pridobljenih informacijah ter podatkih izvedli ustrezne ukrepe," so napovedali na policiji.

Policija prosi vse očividce in druge osebe, ki bi lahko nudile koristne informacije o osumljencih navedenih kaznivih dejanj, da jim sporočijo informacije na telefonsko številko 113 ali 080 1200.

navijači razgrajanje maribor green dragons

