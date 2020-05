Prihodnji dnevi bodo vremensko bolj umirjeni, a z možnostjo slane

Večji del Slovenije so v soboto popoldne zajele krajevne plohe in nevihte, nekatere med njimi so spremljali močnejši nalivi s sodro in drobno točo. Pestro vremensko dogajanje je bilo posledica nestabilnosti ozračja, ki jo je povzročila velika temperaturna razlika med nižjimi in višjimi legami. V prihodnjih dneh bo ta razlika manjša, zato bo ozračje bolj stabilno, a bo za ta čas predvsem ob jutrih razmeroma hladno. Sredi tedna, ko nas bo dosegla razjasnitev, bo na mrazu izpostavljenih legah možna slana.

V prihodnjih dneh bo ozračje bolj stabilno. FOTO: Rok Nosan

Precej pestrega vremenskega dogajanja je za nami. In aprilsko muhavost je v teh dneh prevzel maj. Pravzaprav je vreme maja in junija lahko še veliko bolj nestabilno kot aprila, kar nam pokaže tudi pogled v preteklost. Tako v maju in juniju dežuje bolj pogosto, pade pa tudi precej več padavin kot v pregovorno najbolj muhastem aprilu. Gre za posledico, da lahko toplejši zrak vase sprejme več vodne pare, zato so tudi nalivi močnejši, hkrati pa je maja in junija še prisoten zamik med segrevanjem spodnjih in zgornjih plasti ozračja, kar povzroči, da le-to postane nestabilno. Plohe in nevihte so po Sloveniji nastajale tudi včeraj. Nekatere med njimi so prinesle nalive s sodro in manjšo točo.

Po podatkih Arsa je bil letošnji april eden izmed najbolj sončnih v zgodovini meritev, saj je sonce namesto običajnih šest ur na dan v povprečju sijalo skoraj deset ur na dan. V osrednji Sloveniji in v Celjski kotlini je bil april 2020 celo najbolj sončen od začetka meritev, na Obali in v severovzhodni Sloveniji pa je bilo več sonca kot letos le še leta 2007.

Za pogoste padavine v teh dneh skrbi območje nizkega zračnega tlaka, katerega središče je bilo včeraj nad Severnim morjem, danes pa se pomika proti vzhodu. Zaradi hladnega zraka v višinah, ki ob kombinaciji z močnim pomladnim soncem povzroča nestabilnost ozračja, plohe in nevihte v teh dneh nastajajo nad večjim delom Srednje, Vzhodne in Severne Evrope in tako bo tudi danes. Povsem drugače je na jugozahodu celine, kjer beležijo že povsem poletne temperature. Na jugu Španije in Portugalske se bodo danes ogrelo kar do 35 stopinj Celzija. Še pred nekaj dnevi je kazalo, da se bo vroč zrak od tu v prihodnjem tednu razširil tudi nad naše kraje, zadnje napovedi pa kažejo, da se to vendarle ne bo zgodilo. Se je pa zato ponoči prek naših krajev pomaknila nova oslabljena hladna fronta, zato je v večjem delu Slovenije po krajšem premoru prehodno spet deževalo. Količina padavin sicer ni bila velika, še največ dežja, okoli 10 litrov na kvadratni meter, je padlo v vzhodni Sloveniji. Padavine so do jutra že ponehale, skupaj z njimi pa se je umaknila tudi oblačnost. Jutro je bilo tako v večjem delu Slovenije jasno z nekaj megle po nekaterih nižinah.

V Španiji in na Portugalskem so temperature že povsem poletne. FOTO: POP TV

Podrobnejša vremenska napoved za prihodnje dni Nedeljsko dopoldne bo povsod sončno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem v vzhodni in severni Sloveniji veliko kopaste oblačnosti, a ker bodo oblaki le plitvi, bo možnost za nastanek popoldanskih ploh in neviht razmeroma majhna. Ob šibki burji bo najtopleje na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija, drugje bodo temperature občutno nižje. Pričakujemo od 14 do 18 stopinj Celzija. Ponedeljek bo prav tako sončen, nekaj oblačnosti bo le na severu. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki bo znanilec nove spremembe vremena.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV