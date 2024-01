Po sodnikih stavko napovedali še državni tožilci

Tožilci so se sicer že v preteklih mesecih pridružili zahtevam sodnikov v zvezi z uresničitvijo odločbe ustavnega sodišča, ki je junija lani odločilo, da so plače sodnikov prenizke, državnemu zboru pa je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja. Po Valenčičevih pojasnilih se namreč plača državnega tožilca določa enako kot plača sodnika ustreznega naziva oziroma položaja, zato se argumenti iz citirane ustavne odločbe na področju ureditve tožilskih plač v celoti nanašajo tudi na državne tožilce.

Ker ustavna odločba ni bila uresničena, so se tožilci 4. januarja pridružili protestu sodnikov, zdaj pa so za 31. januar napovedali stavko. Stavka bo potekala na delovnih mestih stavkajočih v delovnem času državnih tožilcev. Šlo bo za organizirano prekinitev dela državnih tožilcev, pri čemer bodo upoštevali zakonske omejitve.

Kot so zapisali v sklepu o začetku stavke, bodo državni tožilci v času stavke opravljali državno tožilsko službo, skladno z morebitnimi navodili generalnega državnega tožilca, in v obsegu, ki zagotavlja nemoteno delovanje državnega tožilstva v zadevah, ki so po naravi stvari prednostne, nujne, hitre, vezane na zakonske ali drugačne roke oziroma na delo drugih organov, in druge naloge, s katerimi se preprečuje nastanek škode za postopke, v katerih deluje ali sodeluje državno tožilstvo.

Prav tako bodo zagotovili dežurno službo za sodelovanje državnega tožilstva s Policijo ter drugimi pristojnimi državnimi organi v predkazenskem postopku, za zagotovitev udeležbe pri nujnih procesnih dejanjih in drugih opravilih predkazenskega ali kazenskega postopka ter za druga nujna dejanja v predkazenskem postopku.