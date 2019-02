Po sončnih in zelo toplih dneh ob koncu tedna sledi krajša ohladitev

V zadnjih dneh se nad nami zadržuje zelo suha in topla zračna masa, ki omogoča velike temperaturne razlike med najnižjimi in najvišjimi dnevnimi temperaturami. Jutra ostajajo hladna s temperaturami blizu pričakovanim za ta čas, odskočile pa so popoldanske temperature, ki lokalno presegajo dolgoletno povprečje za več kot deset stopinj Celzija ter nas tako bolj spominjajo na konec marca ali začetek aprila kot na sredino februarja.

Za zdaj nas pred izbruhom vegetacije na srečo še varujejo hladna jutra, a če se bo nadpovprečno toplo vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih, se bo žal zelo povečala možnost za morebitno kasnejšo pozebo. Pri nas lahko ob dovolj močnem prodoru polarnega zraka v aprilu in celo v maju še beležimo negativne temperature. Najhujše pozebe v preteklosti so sledile nadpovprečnemu toplemu koncu zime in začetku pomladi.

Torek bo še sončen in topel

Danes se bo v večjem delu države nadaljevalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme, le Primorsko bo občasno prekrivala megla ali nizka oblačnost, ki se bo ob šibkem jugozahodnem vetru razširila iznad še vedno hladnega morja. Najvišje temperature bomo danes izmerili v Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 17 stopinj Celzija. Okoli 15 stopinj Celzija bo tudi marsikje drugod po državi. Manj toplo bo v alpskih dolinah in ob morju, kjer temperature ne bodo presegale 10 stopinj Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

Sredo bomo po nekaterih nižinah začeli z meglo ali nizko oblačnostjo, ki bo bolj verjetna na Primorskem in Notranjskem. Sredi dneva se bo megla večinoma umaknila. Preostanek dneva bo sončen in nekoliko manj topel kot v minulih dneh. Po hladnem jutru s temperaturami malo pod ničlo se bodo popoldanske temperature gibale od 10 do 14 stopinj Celzija.

Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek, bo pa na nebu že precej prosojne oblačne koprene. V petek se bo oblačnost zgostila. Zapihal bo severozahodni veter, ki se bo v noči na soboto obračal na severovzhodnik. Na Primorskem se bo prebudila zmerna burja.