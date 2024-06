Po soncu in vročini nas kmalu čakajo plohe in nevihte

Po današnjem pretežno jasnem vremenu se bodo v ponedeljek dopoldne v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Možne bodo tudi močnejše nevihte. Sprva bo pihal veter južnih smeri, popoldne in zvečer pa bo zapihal okrepljen severni veter, so danes sporočili z Arsa.

V ponedeljek čez dan in zvečer bodo ob plohah in nevihtah prehodno hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Možna bodo razlivanja vodotokov in zastajanje padavinske vode. Verjetnost za to bo večja v severovzhodni Sloveniji. Tudi drugod v severnem in vzhodnem delu države lahko posamezne reke prehodno dosežejo velike pretoke. V južni Sloveniji bodo pretoki rek še naprej ustaljeni.

V torek, ko bo možna le še kakšna ploha, bodo reke upadale.