Po spektakularnem koncertu Dire Straits bodo festival zaključili Esteriore Brothers

Koncert Dire Straits Legacy in njihove strastne izvedbe so 2. avgusta napolnili Cave Romane. Skupina je zvenela mlado in uigrano, več kot 2000 pravih oboževalcev pa je prišlo v Istro iz različnih delov regije, da bi jih slišali in peli skupaj vse njihove pesmi. Hiti "Brothers in Arms" in "Money for Nothing" so povzročili popolno evforijo v kamnolomu, vsi so peli v en glas, naravna prizorišče pa je temu absolutno fantastičnemu dogodku dalo poseben pomen. Z združevanjem naravne akustike z glasbenimi izvedbami ter močnih vizualnih komponent na antičnih stenah so Dire Straits Legacy pripravili pravi spektakel. Občinstvo je poleg glasbe uživalo tudi v videospotih in posnetkih skupine skozi različne faze njihove glasbene poti.

Za mnoge obiskovalce je bil koncert Dire Straits Legacy pravo odkritje

Dire Straits Legacy uspešno nadaljujejo ohranjati in prenašati glasbeno dediščino. Z vsakim novim nastopom uspejo prebuditi stare oboževalce in pridobiti nove. Nastopi, kot je bil ta v Cave Romane, ne samo da ponovno oživljajo kultne hite, temveč potrjujejo neverjetno spretnost in strast vseh članov skupine tudi po toliko letih. Kot Istra še naprej raste kot kulturno središče, se pričakuje, da se bodo podobni dogodki še naprej odvijali v takšnih izjemnih prostorih, kar bo zagotavljalo edinstvene avdio-vizualne doživetje in dodatno poudarjalo lepoto in kulturno dediščino tega čudovitega dela Hrvaške.