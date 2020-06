Po spletu kroži rešena pola z letošnje mature: 'Gre za kaznivo dejanje'

So pa z ukradeno polo seznanjeni tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). "O dogodku nas je obvestil Državni izpitni center, ki je skladno z Zakonom o maturi odgovoren za zagotavljanje varovanja izpitne tajnosti v skladu s pravili o varovanju izpitne tajnosti," so zapisali.

V Uradnem listu so maturitetne izpitne pole do objave uradnih rezultatov (za spomladanski rok letošnje mature naj bi bilo to 13. julija) opredeljene kot dokument z oznako "strogo zaupno" . A kot so nas obvestili dijaki iz različnih koncev Slovenije, je v teh dneh po spletu zaokrožila rešena izpitna pola iz matematike, ki so jo maturantje splošne mature sicer pisali v soboto, 6. junija. "Objavo smo našli na različnih skupinskih pogovorih, kamor so jo razpošiljali naši znanci, dijaki različnih srednjih šol," nam je sporočila skupina dijakov iz Ljubljane. Pola se je delila v različne zaprte skupine na Facebooku, kjer je vidna samo članom. "Žal nimamo informacije o izvoru datoteke, saj smo jo našli prek različnih virov," so nam sporočili ljubljanski dijaki.

Dijake skrbi, da je bila pola v javnosti še pred pisanjem mature

Maturitetna pola iz matematike, ki smo jo v celoti pridobili in jo hranimo v uredništvu, je rešena s svinčnikom. Rezultati so dobljeni hitro in natančno, vse rešitve pa so pravilne. "Oseba, ki razkrije maturitetno polo pred razglasitvijo rezultatov, je za dejanje kazensko odgovorna, zato je skrajno zaskrbljujoče, da obstaja možnost, da so imeli nekateri posamezniki vpogled v rešitve mature že pred samim preizkusom," so ogorčeni dijaki z ljubljanskih gimnazij. "Celotna situacija je skrajno resna," so zapisali in dodali, da je dogodek"žaljiv za vse poštene maturante, ki smo se na zrelostni preizkus kljub izrednim razmeram in skrajno neugodnim prilagoditvam pripravljali več mesecev".

Opozorili so, da je pravilnik o varovanju izpitne tajnosti izredno strog in kot primer navedli prisotnost telefona med pisanjem mature: "Če se dijakov mobilni telefon samo znajde v učilnici, kjer opravlja maturo, je le-ta zanj prekinjena. Pristojni pa očitno niso obravnavani enako strogo," so prepričani maturantje. Informacijo o očitni kršitvi pravilnika so posredovali tudi vodstvu njihove gimnazije, a po njihovih besedah to ni želelo ukrepati, še več, celo odsvetovali naj bi jim iskanje odgovorov.

Kaj predvideva maturitetni pravilnik?

Kot lahko preberemo v Uradnem listu, morajo vsi člani maturitetnih komisij in drugi delavci, ki jim je dostopno izpitno gradivo in podatki o šifrah kandidatov, "v okviru svojih pravic in dolžnosti skrbeti, da so gradiva in podatki v postopku priprave, izdelave, razmnoževanja, evidentiranja, odpošiljanja in shranjevanja ustrezno zavarovana kot uradna tajnost".

Republiška predmetna komisija sprejme izpitno gradivo na zaprti seji. Predsednik republiške predmetne komisije ali njegov namestnik oziroma glavni ocenjevalec osebno vroči izpitno gradivo predstojniku Državnega izpitnega centra ali drugi pooblaščeni osebi v zapečatenih ovojnicah. Republiška maturitetna komisija na zaprti seji izbere in določi izpitne pole za posamezni pisni izpit in komplet vprašanj ustnega izpita v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.

O tem sestavi zapisnik in določi rok, do katerega so podatki iz zapisnika uradna tajnost. Za prenos mora biti izpitno gradivo shranjeno v ovojnicah, zapečatenih z žigom tistega, ki ga pošilja, in z oznako izpitna tajnost – strogo zaupno. Kadar se izpitno gradivo pošilja po pošti, se zapečatena ovojnica da v drugo ovojnico, na kateri je poleg naslova pošiljatelja in naslovnika še oznaka "strogo zaupno".