Slovenija

Po spletu naključij postal osebni fotograf Tadeja Pogačarja

Nova Gorica, 23. 12. 2025 20.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Tadej Pogacar

Božični čas v sebi od nekdaj skriva čarobnost in izpolnitev želja. Včasih pa se najbolj skrite želje izpolnijo čisto slučajno in na čisto običajen dan. Tako se je zgodilo fotografu Alenu Milavcu, ki je kot srednješolec fotografiral eno od kolesarskih dirk in nato po spletu naključij, predvsem pa iskrene želje, znanja in profesionalnosti postal osebni fotograf najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja.

Cesta s predori v živo skalo proti Predmeji ni zgolj ena najbolj spektakularnih pri nas, temveč je nekomu tudi popolnoma spremenila življenje. Neverjetna zgodba Alena Milavca, osebnega fotografa Tadeja Pogačarja se je začela ravno tu leta 2019 na kolesarski Dirki po Sloveniji.

Takrat še kot dijak je ob cesti lovil Tadeja, kako prihaja skozi predor. K njemu sta pristopila zakonca Rot, dobra prijatelja Tadeja Pogačarja in ga prosila za fotografije. Prepoznali so njegov talent in njegova kariera je doživela sočasen meteorski vzpon z neverjetnimi uspehi slovenskega super junaka. 

Fotografija, ki mu je spremenila življenje
Fotografija, ki mu je spremenila življenje
FOTO: Alen Milavec

Zadnja tri leta je Pogijev osebni fotograf. Je njegov idol, predvsem pa prijatelj, poudari. Kakšen je Pogi za objektivom? "Predvsem radoživ, velikokrat se smejemo, res je eden najbolj smešnih, humorističnih ljudi, kar jih poznam."

Oba obožujeta svoj posel in verjameta, da sta vedno lahko še boljša. Vsak na svoji strani prožilca. "Je treba biti spoštljiv in profesionalen do vsakega športnika, konec koncev do vsake osebe, ki jo spoznaš v življenju."

Tako je postal tudi uradni fotograf aktualnega svetovnega reli prvaka FIA Brazilca Lucasa Moraesa, pri čemer priznava, da je lovljenje relija sredi puščave veliko težje kot najboljšega kolesarja. Fotografijo si vizualizira veliko prej preden ta dejansko nastane. "Si nekako prej ustvarim kader v glavi s pokrajino, naravo in nato umestim Tadeja ali avto v pokrajino."

Fotografija, ki jo je posnel na letošnji dirki Strade Biance v Sienni, mu je ena najljubših
Fotografija, ki jo je posnel na letošnji dirki Strade Biance v Sienni, mu je ena najljubših
FOTO: Alen Milavec

Tako je nastala tudi ena od njegovih najljubših, posneta na letošnji dirki Strade Biance v Sienni. Balkon, na katerem je nastala, je opazil že nekaj let nazaj, letos mu je uspelo priti nanj in ujeti pravi trenutek zmagoslavja. Prizna, da se mu včasih od treme malce zatresejo prsti. "Zdrava trema, ni tista nervoza, je nekaj kar te pusti živega."

Zbranost v ključnih trenutkih ga obenem povezuje z vrhunskimi športniki, ki jih spremlja. Njegov koledar za prihajajoče leto je že natrpan, pri čemer z nasmehom doda, da živi svoje sanje.

Alen Milavec Tadej Pogačar kolesarski fotograf Dirka po Sloveniji osebni fotograf

Z novimi pričeskami pomagajo malemu Jaki

