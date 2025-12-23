Po spletu naključij postal osebni fotograf Tadeja Pogačarja

Cesta s predori v živo skalo proti Predmeji ni zgolj ena najbolj spektakularnih pri nas, temveč je nekomu tudi popolnoma spremenila življenje. Neverjetna zgodba Alena Milavca, osebnega fotografa Tadeja Pogačarja se je začela ravno tu leta 2019 na kolesarski Dirki po Sloveniji. Takrat še kot dijak je ob cesti lovil Tadeja, kako prihaja skozi predor. K njemu sta pristopila zakonca Rot, dobra prijatelja Tadeja Pogačarja in ga prosila za fotografije. Prepoznali so njegov talent in njegova kariera je doživela sočasen meteorski vzpon z neverjetnimi uspehi slovenskega super junaka.

Fotografija, ki mu je spremenila življenje FOTO: Alen Milavec

Zadnja tri leta je Pogijev osebni fotograf. Je njegov idol, predvsem pa prijatelj, poudari. Kakšen je Pogi za objektivom? "Predvsem radoživ, velikokrat se smejemo, res je eden najbolj smešnih, humorističnih ljudi, kar jih poznam." Oba obožujeta svoj posel in verjameta, da sta vedno lahko še boljša. Vsak na svoji strani prožilca. "Je treba biti spoštljiv in profesionalen do vsakega športnika, konec koncev do vsake osebe, ki jo spoznaš v življenju." Tako je postal tudi uradni fotograf aktualnega svetovnega reli prvaka FIA Brazilca Lucasa Moraesa, pri čemer priznava, da je lovljenje relija sredi puščave veliko težje kot najboljšega kolesarja. Fotografijo si vizualizira veliko prej preden ta dejansko nastane. "Si nekako prej ustvarim kader v glavi s pokrajino, naravo in nato umestim Tadeja ali avto v pokrajino."

Fotografija, ki jo je posnel na letošnji dirki Strade Biance v Sienni, mu je ena najljubših FOTO: Alen Milavec