Vstopnine za sotesko Vintgar odslej javnemu zavodu TNP

Kot je po nocojšnjem sestanku z župani občin Bled, Gorje in Jesenice povedal direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan, zavod v skladu z zakonom o ohranjanju narave postaja upravljavec naravnih vrednot na območju parka, med katerimi je najbolj izpostavljena soteska Vintgar.

Pojasnil je, da so se s Turističnim društvom Gorje, ki je doslej upravljalo sotesko, dogovorili, da bodo vse vstopnine, pobrane v letošnji sezoni, nakazane na račun javnega zavoda TNP. Ta bo nato kot upravljavec v skladu z zakonodajo o javnih naročilih sredstva nakazoval društvu. "To bo v tem trenutku še opravljalo določene storitve, da bomo lahko sotesko varno obiskovali in jo doživljali," je dejal. Dodal je, da bo zavod TNP letos pripravil razpis, prek katerega bo izbral partnerja oziroma skrbnika soteske. Ta bo skrbel za njeno obiskovanje v sodelovanju z javnim zavodom TNP in lokalnimi skupnostmi, ki so po zakonu tudi upravičene do deleža od vstopnin. Še naprej bo za obiskovanje soteske lahko skrbelo Turistično društvo Gorje, če se bo prijavilo na razpis za skrbnika in na njem zagotovilo najbolj konkurenčne pogoje.

Ni pa še dogovora glede zahteve Občine Gorje, naj javni zavod TNP podpiše zagotovilo, da je za varnost v soteski odgovoren zavod in da v primeru morebitnih nesreč odškodnine ne bo plačala občina kot lastnica dela zemljišč. Gorjanski župan Peter Torkar je že februarja zagrozil, da bo občina, če to ne bo urejeno, poskrbela, da bo soteska ostala zaprta.

Nesreča leta 2021

Brežan je prepričan, da bodo v kratkem uspeli rešiti tudi to vprašanje, saj se mu zdi jasno, da se javni zavod TNP kot upravljavec takšni odškodninski odgovornosti ne more izogniti. Po njegovem mnenju je zadeva jasno opredeljena že v zakonu, Torkar pa je opozoril na primer iz leta 2021, ko je bila v soteski hudo poškodovana Madžarka. Skoraj pol milijona evrov vreden odškodninski zahtevek, ki skupaj z obrestmi znaša še bistveno več, še vedno ni plačan. Naslovljen je na državo, ki je lastnica tistega dela zemljišč, kjer se je nesreča zgodila. Turistično društvo Gorje oziroma družba Soteska Vintgar naj bi imela za takšne primere sklenjeno zavarovanje, ki pa ga Brežan, kot je povedal, še ni videl. "Društvu zaupa in glede na to bo verjetno lahko podpisal tudi dogovor z Občino Gorje, da prevzema odškodninsko in kazensko odgovornost za dogajanje v soteski, na katerega občina nima vpliva," je izpostavil Torkar. Ker je po obligacijskem zakoniku za nesreče odgovoren lastnik zemljišč, bo pri podpisu dogovora vztrajal. Spomnil je, da Občina Gorje že od leta 2014 opozarja pristojno ministrstvo in zavod TNP, naj zagotovita zakonito upravljanje soteske Vintgar, s tem da zavod dejansko prevzame upravljanje soteske oziroma prek skrbniške pogodbe ali koncesije zagotovi transparentno porabo sredstev od zbranih vstopnin za ogled te naravne vrednote.

Spori glede infrastrukture na Blejski Dobravi