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Slovenija

Po sporu zaradi praporjev protokol razposlal nova vabila

Ljubljana, 23. 06. 2026 13.04 pred 27 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA
Proslava pred dnevom državnosti

Protokol RS je veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti, je povedal v. d. direktorja Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič. "Zaželeni so vsi praporiji," je poudaril. Udeležbo so zaradi spremembe vabila potrdili v Društvu TIGR Primorske.

Novo vabilo je brez zahteve, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije, zato se bodo proslave udeležili, je za STA povedal predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar. Na vrhu droga ima društvo sicer lipo.

Odgovor Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB Slovenije), ki ima na vrhu droga zvezdo, ali se bodo udeležili proslave, pa STA še čaka.

Proslava pred dnevom državnosti
Proslava pred dnevom državnosti
FOTO: Aljoša Kravanja

Obe združenji sta namreč v ponedeljek sporočili, da jih na proslavo zaradi zahteve v vabilu ne bo. Danes pa sta še pred novim vabilom udeležbo na proslavi potrdili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

Jeretič sicer obžaluje, da je prišlo do zapleta. Kot je dejal, je "mogoče prišlo do komunikacijskega šuma tudi zaradi nezaupanja". Priznava pa morda nerodnost "z naše strani". Kot je dejal, gre za prvi večji dogodek, odkar je na položaju.

Želi si, da se na ta praznik pokaže, da imamo, navkljub vsem razlikam, eno državo. Kot je povedal, "bomo to tudi na tej proslavi pokazali, s tem, da so vsi, ne glede na razlike, vabljeni".

"Razumem, da je na eni strani pričakovanje, da so na državni proslavi državni simboli. Hkrati pa razumem organizacije, katerih identiteta temelji na drugih simbolih, zato ker segajo v zgodovino pred samostojno državo. Segajo tudi onstran meja naše države," je še povedal.

Predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin je v ponedeljek pojasnil, da so praporji "zelo zaželeni na tej slovesnosti". Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj odločitev o selektivnem vabljenju praporščakov in zastavonoš spremeni.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Martinović
23. 06. 2026 13.46
Ko poslušam in berem tole klavrno zgodbo s prepovedmi praporjev, pomislim, da mi je žal da nisem volil bedaka Goloba.
Odgovori
+0
2 2
..................
23. 06. 2026 13.45
a so dovoljeni simboli Albanije?
Odgovori
+2
2 0
pusi
23. 06. 2026 13.37
Simbol luzerjev v vojni za slovenijo bo na proslavi. Kje si to še videl?
Odgovori
+2
2 0
bc123456
23. 06. 2026 13.37
JASNO JE, JANEZ JANŠA --izdajalec slovenskega naroda .
Odgovori
+0
2 2
blackwizard
23. 06. 2026 13.35
Kakšen neki nob in rdeča zvezda
Odgovori
+2
3 1
blackwizard
23. 06. 2026 13.32
Kaj ima rdeča zvezda z slovenijo??? Nob borcev ni več, zivoko na račun države!!!
Odgovori
+2
3 1
palinko74
23. 06. 2026 13.30
a domoti pridejo tudi gor je rozman narisan
Odgovori
+1
2 1
Pikopiko
23. 06. 2026 13.30
Rdeča zvezda samo razdvaja. Niso bili za Slovenijo zdaj pa se štulijo zraven. ZAKAJ?
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+3
6 3
Slovenska pomlad
23. 06. 2026 13.27
Janšizem = trumpizem,oboje vodi Izrael.
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-3
4 7
mate08
23. 06. 2026 13.26
TIGROVCI niso bili komunisti in z rdečo zvezdo kot simbolom komunizma NIMAJO NIČ!!
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+6
7 1
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