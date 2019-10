Po srebrnem evropskem uspehu med mladimi izrazito naraslo zanimanje za odbojko

Po evropskem prvenstvu, ko so slovenski odbojkarji v Parizu osvojili srebrno medaljo, se je zanimanje za odbojko med mladimi zelo povečalo, tako med fanti kot tudi dekleti. V odbojkarskih društvih so zasuti z novimi vpisi mladih, ki bi radi trenirali odbojko in nekoč morda postali tako uspešni, kot so naši reprezentanti. Ponekod je zanimanja že toliko, da jih težko razporejajo v skupine.