Po srečanju Janša-Sassoli: tehnične težave in izogibanje odgovorom

Sassoli in vodje političnih skupin so imeli pred novinarsko konferenco srečanje na daljavo s slovenskim premierjem in slovensko vlado, ki je bilo namenjeno razpravi o programu predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli in predsednik vlade Janez Janša sta imela skupno novinarsko konferenco o prednostnih nalogah med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ki pa so jo zaznamovale predvsem tehnične težave, saj je šlo za virtualno novinarsko konferenco, ki je potekala z dveh prizorišč - evropskega parlamenta in kongresnega centra na Brdu.

Janša je v uvodnem pozdravu dejal, da sta bili ključni temi odpornost in okrevanje Evropske unije. "Pred nami je čas okrevanja po epidemiji. Računamo na to, da bo v naslednjih tednih Evropska komisija čim hitreje odobrila Nacionalne načrte za okrevanje," je dejal premier.

Glede vladavine prava, ki je bila prav tako ena od tem pogovorov, je premier dejal, da vladavina prava predpostavlja enaka merila za vse, enak tretma vseh držav članic EU v okviru določil Lizbonske pogodbe. "V tem okviru je mogoče doseči določene napredke v posameznih državah članicah in celotni EU. To je zagotovo naš cilj."

Slovenija glede napredkov na tem področju predlaga ustanovitev Inštituta za ustavno pravo. Evropska unija v zagatnih situacijah za mnenja prosi Beneško komisijo, ki je institucija Sveta Evrope. Potrebujemo lastno institucijo in naš predlog gre v tej smeri, je dejal Janša.

Dotaknil se je tudi razmer v Belorusiji. Poudaril je, da je treba sprejete ukrepe proti Belorusiji nadgraditi. Ukrepi morajo temeljiti na varnosti, človekovih pravicah in spoštovanju političnih svoboščin. "Vse žrtve represivnega režima v Belorusiji si zaslužijo našo solidarnost, podporo in pomoč," je dejal Janša in poudaril, da svoboda govora in izražanja ne sme biti omejena z višjimi interesi.

Novinarska vprašanja Janši zaznamovale tehnične težave

Premier je odgovarjal tudi na vprašanja novinark in novinarjev, med drugim o razlogih za neimenovanje evropskih tožilcev, predčasni čestitki Donaldu Trumpu za zmago (ki se je izkazala za poraz) na predsedniških volitvah, širjenju EU, pa glede vladavine prava in nefinanciranju STA. Na ena vprašanja ni želel odgovarjati, druga pa zaradi tehničnih težav, kot je dejal, ni uspel slišati in posledično odgovoriti.

Ker na vprašanje novinarke STA glede vladavine prava, ki jo v ospredje v času predsedovanja postavlja Slovenija, ter financiranja Slovenske tiskovne agencije premier Janša zaradi tehničnih težav ni odgovoril, pa je vprašanje glede tega novinar v dvorani zastavil Sassoliu. Ta je dejal, da so imeli razpravo na to temo in da je Janša njemu ter vodjem političnih skupin podal svoje obrazložitve glede financiranja STA. Teh ni komentiral, je pa dodal, da je vprašanje svobode tiska za EU izredno pomembno.