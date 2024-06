Po sredinih težavah omrežje spet 'bolj odzivno in stabilno'

Kot smo poročali, so bile v sredo spletne strani nekaterih državnih organov občasno nedostopne. Z ministrstva za digitalno preobrazbo so sporočili, da razlog ni kibernetski napad, temveč tehnične težave na komunikacijskem omrežju državnih organov HKOM. Danes pa ocenjujejo, da je delovanje omrežja bolj odzivno in stabilno.

"Na ministrstvu za digitalno preobrazbo delamo vse, da bodo še kakšne morebitne tehnične težave, ki niso posledica kibernetskega napada, odpravljene v kratkem. Prosimo vas, da spremljate obvestila na spot.gov.si," so še dodali.

Medtem pa so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja danes stranke obvestili, da se pojavljajo težave pri dostopanju do aplikacij za vnos vlog in zahtevkov ter pri prevzemanju elektronskih dokumentov. "Z ozirom na stanje prihaja tudi do težav pri vročanju dokumentov v aplikacijah Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kot tudi do težav pri drugih postopkih v državnih sistemih ter delovanju spletnih strani," so zapisali.

"Omenjene težave se rešujejo na strani HKOM. V tem času Agencija naproša vse stranke, da z oddajo vloge oz. prevzemom dokumenta poskusijo kasneje oz. najkasneje v roku 15 dni. V nasprotnem primeru se dokument avtomatsko pošlje na njihov naslov," so še dodali.