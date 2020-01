Po središču Ptuja odslej ne hitreje kot 10 kilometrov na uro

V središču Ptuja po prenovi mestne tržnice od danes velja spremenjen prometni režim. Slomškova ulica je namreč odslej odprta za promet kot območje umirjenega prometa, v katerem je hitrost omejena do 10 kilometrov na uro.

Parkiranje na novo urejenem tlakovanem delu ni dovoljeno, so pa pred upravno enoto uvedli območje kratkotrajnega parkiranja. Kot so sporočili iz Mestne občine Ptuj, bo na omenjenem območju mogoče brezplačno parkiranje do ene ure, enako kot že velja na bližnjem Slovenskem trgu. Z odprtjem prometa na Slomškovi ulici bo znova na voljo tudi linija brezplačnega mestnega avtobusa izpred tržnice mimo Turistično informacijskega centra (TIC) do Osnovne šole Olge Meglič.

Miklošičeva ulica je odslej urejena kot območje za pešce. Vožnja z motornimi vozili je odslej na tem območju dovoljena le stanovalcem s stalnim ali začasnim bivališčem, če imajo ti zagotovljen prostor za parkiranje vozila na dvoriščih ali znotraj območja za pešce.

Ptujska občina je že v začetku decembra opravila delni prevzem nove in z evropskim denarjem sofinancirane osrednje mestne tržnice. Celoten projekt, ki se je sicer začel še v času prejšnjega župana Mirana Senčarja, se je zavlekel zlasti zaradi arheoloških raziskav, nekatera nepredvidena dela pa so projekt tudi podražila.