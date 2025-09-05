Svetli način
Slovenija

Po štajerski avtocesti znova po dveh pasovih

Slovenske Konjice, 05. 09. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Jana Ujčič
Vozniki na štajerski avtocesti si lahko vsaj malce oddahnejo. Čez poletje so namreč zaradi obnovitvenih del na odseku Slovenske Konjice-Dramlje in obratno potrebovali jeklene živce, pot pa se je zaradi zastojev močno podaljšala. Dobra novica je, da tam s 1. septembrom promet znova poteka po dveh pasovih v obe smeri, saj je Dars dela končal skoraj mesec dni pred načrtovanim rokom. A mirni živci bodo še potrebni.

Sixten Malmerfelt
06. 09. 2025 09.49
+2
DARS KATASTROFA!
