Po štajerski avtocesti znova po dveh pasovih

Vozniki na štajerski avtocesti si lahko vsaj malce oddahnejo. Čez poletje so namreč zaradi obnovitvenih del na odseku Slovenske Konjice-Dramlje in obratno potrebovali jeklene živce, pot pa se je zaradi zastojev močno podaljšala. Dobra novica je, da tam s 1. septembrom promet znova poteka po dveh pasovih v obe smeri, saj je Dars dela končal skoraj mesec dni pred načrtovanim rokom. A mirni živci bodo še potrebni.