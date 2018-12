Po stavki na UE Ljubljana dobili novega načelnika

Delo ljubljanske upravne enote je v sredini novembra zaznamovala stavka zaposlenih, ki so bili kritični do ureditve delovnega časa. Opozorili so, da morajo zaposleni na okencih zaradi velikega navala strank na delovnem mestu ostati tudi več ur po koncu delovnega časa, saj morajo obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur. Zato so 12. novembra začeli s stavko, v času katere so delo končali ob koncu uradnih ur, ob 18. uri, ne glede na število čakajočih.

Ker pogovori med zaposlenimi in vodstvom niso bili uspešni, je 15. novembra z mesta načelnika odstopil Lovro Lončar. Ob tem je povedal, da je odstop njegova osebna odločitev in ne pomeni odgovornosti za nastali položaj. 26. novembra so nato zaposleni stavko zamrznili oziroma prekinili za nedoločen čas. Kot so takrat sporočili z ministrstva, naj bi pogajanja nadaljevali, potem ko bo imenovan v. d. načelnika upravne enote.