Po Štepanjskem naselju naslednje Fužine?

Med večjimi izzivi v občini ostaja parkiranje. Problematika je v zadnjem času najbolj pereča na območju soseske Štepanjsko naselje, kjer je od sredine letošnjega januarja parkiranje plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.

Kot je danes dejal Zoran Janković, verjame, da bodo mnogi prepoznali pozitivne učinke po spremembi parkirnega režima v tej soseski. Podobne spremembe bodo najverjetneje uvedli še v nekaterih drugih soseskah, a želijo najprej počakati na rezultate po spremembi v Štepanjskem naselju, je povedal. Po njegovi oceni bi sicer lahko bile naslednje na vrsti Fužine.

Odgovarjal je tudi na vprašanje glede problematike večjega števila podgan v Savskem naselju. "Podgane ne pridejo zaradi gradbenih odpadkov," je poudaril in stanovalce pozval k ustreznemu odlaganju odpadne hrane.

Na današnji novinarski konferenci so sicer spregovorili tudi o odstranjevanju nelegalnih oglasnih panojev. Kot je pojasnil vodja občinskega inšpektorata Luka Jukič, so jih lani odstranili 889, kar ocenjujejo kot velik uspeh. Januarja letos so jih odstranili še 51. Po njihovih ocenah je nelegalnih panojev še okoli 1500.