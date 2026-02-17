Naslovnica
Slovenija

Po Štepanjskem naselju naslednje Fužine?

Ljubljana, 17. 02. 2026 14.29 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
STA M.S.
Uničen parkomat v Štepanjskem naselju

Kljub napetostim, ki v zadnjih tednih vladajo v Štepanjskem naselju, je župan Zoran Janković prepričan, da bo nov parkirni režim prinesel pozitivne spremembe. Podobne ukrepe bodo predvidoma uvedli tudi v drugih ljubljanskih soseskah, naslednje bi lahko bile Fužine.

Med večjimi izzivi v občini ostaja parkiranje. Problematika je v zadnjem času najbolj pereča na območju soseske Štepanjsko naselje, kjer je od sredine letošnjega januarja parkiranje plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.

Preberi še Prebivalci Štepanjskega naselja v tožbo Mestne občine Ljubljana

Kot je danes dejal Zoran Janković, verjame, da bodo mnogi prepoznali pozitivne učinke po spremembi parkirnega režima v tej soseski. Podobne spremembe bodo najverjetneje uvedli še v nekaterih drugih soseskah, a želijo najprej počakati na rezultate po spremembi v Štepanjskem naselju, je povedal. Po njegovi oceni bi sicer lahko bile naslednje na vrsti Fužine.

Odgovarjal je tudi na vprašanje glede problematike večjega števila podgan v Savskem naselju. "Podgane ne pridejo zaradi gradbenih odpadkov," je poudaril in stanovalce pozval k ustreznemu odlaganju odpadne hrane.

Na današnji novinarski konferenci so sicer spregovorili tudi o odstranjevanju nelegalnih oglasnih panojev. Kot je pojasnil vodja občinskega inšpektorata Luka Jukič, so jih lani odstranili 889, kar ocenjujejo kot velik uspeh. Januarja letos so jih odstranili še 51. Po njihovih ocenah je nelegalnih panojev še okoli 1500.

V Štepanjskem naselju so pred dnevi uničili tri parkomate.
FOTO: Bobo

Inšpektorat je po Jankovićevih besedah v zadnjih dveh letih opravil izvrstno delo. Kot je povedal, nekateri lastniki panojev te po pozivu inšpektorata odstranijo sami, druge pa odstrani občina in jim za to izstavi račun.

Jukič je predstavil še rezultate nadzora nad priklapljanjem objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Po uvedbi inšpekcijskega postopka se je na omrežje priključilo 139 zavezancev, 42 zavezancem pa so naložili plačilo globe."Občane, ki na kanalizacijsko omrežje še niso priključeni, a imajo pogoje za priklop, pozivamo, da to čim prej storijo," je dejal.

Leta 2008 je bila priključenost na kanalizacijsko omrežje v ljubljanski občini po njegovih besedah 68-odstotna, do leta 2017 so jo povečali na 88 odstotkov. Doseči želijo 98-odstotno priključenost. "Na tej osnovi bo ukinjenih 4500 greznic, ki so veliki onesnaževalci okolja, predvsem pitne vode," je dodal.

Prizadevanja na tem področju je izpostavil tudi Janković. Kot je dejal, ne razume, zakaj nekateri še vedno vztrajajo pri greznicah, čeprav jim je na voljo priklop na javno kanalizacijsko omrežje.

zoran janković ljubljana štepanjsko naselje parkiranje

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jernej Sekirnik
17. 02. 2026 16.03
Odlicno, samo cene dvignit v višave, pa ne bo več problemov z avti, tudi avtoceste ne rabimo širiti, samo vinjete treba dvignit na ene 1000 eur, pa bo manj gneče.
Odgovori
0 0
96bimBo
17. 02. 2026 15.42
Duginw aij, parjirpkac orwmali
Odgovori
+1
1 0
misterbin
17. 02. 2026 15.36
Dragi Ljubljančani za kaj volite samo tega Jankoviča ? Ali se ga bojite ali pa nimate nikogar drugega kot samo omenjeni ? Se ne počutite ,kot ,da ste res njegova last ? Ta izgleda si je prisvojil LJubljano in prebivalce ,dela ,kar hoče .Dokler boste še to gledali ?
Odgovori
+1
2 1
96bimBo
17. 02. 2026 15.44
Zoki dobra isbira . ... bolša vika potocnik
Odgovori
0 0
Bourne
17. 02. 2026 15.31
Kdaj pridejo na vrsto vse ulice z vrstnimi hisami, kjer imajo avte na plocniku in cesti, dvorisca pa prazna?
Odgovori
+1
3 2
SpamEx
17. 02. 2026 15.30
Nej se spelje
Odgovori
+3
3 0
96bimBo
17. 02. 2026 15.45
Ima prau... zoran ist gut
Odgovori
0 0
zmago56
17. 02. 2026 15.29
Fužine pridejo na vrsto po županskih volitvah.
Odgovori
+1
1 0
Brus1234
17. 02. 2026 15.28
Zoki tolče po svoji volilni bazi!!
Odgovori
+0
1 1
kekec_pokec
17. 02. 2026 15.18
Izvorna napaka je bila narejena, ko je investitor gradnje naselja prometne površine in parkirne površine, ki jih je zagotovo sam urejal v času izgradnje prenesel lastništvo na MOL. To je bilo strojeno stoletja nazaj z namenom, da se novi lastniki in upravnik razbremenijo stroška vzdrževanja teh površin, župan seedaj pač izkorišča, kar je občinskega in ima pravno popolnoma vse pravice, da na teh površina postavi parkomate. Stanovalci pa če bi bili pametni bi privolili v dovolilnice in bi imeli vsaj malo možnosti, da bo na teh površinah manj zastonjkarsekga parkiranja in vsaj malo možnosti, da pridejo do parkirnega mesta enkrat skozi dan, ker danes zagotovo na teh površinah parkira en kup ljudi, ki se v Lj pripeljejo na delo.
Odgovori
+1
4 3
medŠihtom
17. 02. 2026 15.17
pravilno. po celi ljubljani, tudi širše od AC ringa, je treba uredit na isti način kot se je začelo v štepajncu. podpiram jankovića. bravo janković. red mora bit. narod mora imet konstantno pred očmi svoje obveznosti. pravice pa lahko imajo točno tam, kjer imajo vpisano lastninsko pravico. kjer je nimajo pa - tišina.
Odgovori
+2
6 4
Limona2021
17. 02. 2026 15.13
Bravo Jankovič. Ni normalno da ima gospodinjstvo po 3+ avtomobile. Poleg tega je pred leti bilo ponujeno fužinskim prebivalcem možnost izgradnje parkirne hiše z lastniškimi prostori vendar je bilo za to le peščica ljudi, cca 40 če me spommin ne vara.
Odgovori
+0
4 4
ata_jez
17. 02. 2026 15.09
Odvažajo z zelenic in intervencijskih poti. 😁
Odgovori
+4
4 0
Špica
17. 02. 2026 15.18
pravilno
Odgovori
+3
3 0
bronco60
17. 02. 2026 15.08
Kakšne in katere lastninske pravice??? Verjamem in vem, da lastniki stanovanj NISO lastniki zemljišč zraven stanovanjskih blokov, ki so stari že 50 , ali več let. To bi si kar nekaj prisvajali brez € vložka, zdej se je pa mal zakompliciral.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
