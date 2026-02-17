Po Štepanjskem naselju naslednje Fužine?

Med večjimi izzivi v občini ostaja parkiranje. Problematika je v zadnjem času najbolj pereča na območju soseske Štepanjsko naselje, kjer je od sredine letošnjega januarja parkiranje plačljivo. Redarska služba je začela parkiranje tam temeljito nadzirati, vozila brez dovolilnice ali plačanega parkiranja pa odvažati. Vse to je močno vznemirilo tamkajšnje stanovalce, ki so na okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper občino.
Kot je danes dejal Zoran Janković, verjame, da bodo mnogi prepoznali pozitivne učinke po spremembi parkirnega režima v tej soseski. Podobne spremembe bodo najverjetneje uvedli še v nekaterih drugih soseskah, a želijo najprej počakati na rezultate po spremembi v Štepanjskem naselju, je povedal. Po njegovi oceni bi sicer lahko bile naslednje na vrsti Fužine.
Odgovarjal je tudi na vprašanje glede problematike večjega števila podgan v Savskem naselju. "Podgane ne pridejo zaradi gradbenih odpadkov," je poudaril in stanovalce pozval k ustreznemu odlaganju odpadne hrane.
Na današnji novinarski konferenci so sicer spregovorili tudi o odstranjevanju nelegalnih oglasnih panojev. Kot je pojasnil vodja občinskega inšpektorata Luka Jukič, so jih lani odstranili 889, kar ocenjujejo kot velik uspeh. Januarja letos so jih odstranili še 51. Po njihovih ocenah je nelegalnih panojev še okoli 1500.
Inšpektorat je po Jankovićevih besedah v zadnjih dveh letih opravil izvrstno delo. Kot je povedal, nekateri lastniki panojev te po pozivu inšpektorata odstranijo sami, druge pa odstrani občina in jim za to izstavi račun.
Jukič je predstavil še rezultate nadzora nad priklapljanjem objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Po uvedbi inšpekcijskega postopka se je na omrežje priključilo 139 zavezancev, 42 zavezancem pa so naložili plačilo globe."Občane, ki na kanalizacijsko omrežje še niso priključeni, a imajo pogoje za priklop, pozivamo, da to čim prej storijo," je dejal.
Leta 2008 je bila priključenost na kanalizacijsko omrežje v ljubljanski občini po njegovih besedah 68-odstotna, do leta 2017 so jo povečali na 88 odstotkov. Doseči želijo 98-odstotno priključenost. "Na tej osnovi bo ukinjenih 4500 greznic, ki so veliki onesnaževalci okolja, predvsem pitne vode," je dodal.
Prizadevanja na tem področju je izpostavil tudi Janković. Kot je dejal, ne razume, zakaj nekateri še vedno vztrajajo pri greznicah, čeprav jim je na voljo priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.